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Haberler Magazin EDHO’nun Hızır Ali’siydi! Yalçın Hafızoğlu’nun gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Aslı Bekiroğlu’nun biricik partneri meğer...

EDHO’nun Hızır Ali’siydi! Yalçın Hafızoğlu’nun gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Aslı Bekiroğlu’nun biricik partneri meğer...

EDHO'nun Hızır Ali'siydi! Yalçın Hafızoğlu'nun gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Yalçın Hafızoğlu, 2015 tarihinde yayın hayatına başlayan ve her bölümüyle milyonları atv ekranlarına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Ali karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu, Aslı Bekiroğlu ile başrolünü üstlendiği "Sen ve Ben" filminin televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanması üzerine gündeme geldi. Böylelikle ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Özellikle aşk hayatı merak edilen Hafızoğlu'nun sevgilisini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte gözünden sakındığı güzeller güzeli sevgilisi...

01.06.2022 20:36 - Son Güncelleme: 01.06.2022 20:36
EDHO’nun Hızır Ali’siydi! Yalçın Hafızoğlu’nun gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Aslı Bekiroğlu’nun biricik partneri meğer...

Ünlü oyuncu Yalçın Hafızoğlu, başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Ali karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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EDHO’nun Hızır Ali’siydi! Yalçın Hafızoğlu’nun gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Aslı Bekiroğlu’nun biricik partneri meğer...

EDHO'nun Hızır Ali'si olarak hafızalara kazınan Hafızoğlu, Aslı Bekiroğlu ile başrolünü üstlendiği "Sen ve Ben" filminin televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanması üzerine gündeme geldi.

EDHO’nun Hızır Ali’siydi! Yalçın Hafızoğlu’nun gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Aslı Bekiroğlu’nun biricik partneri meğer...

Birçok internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Hafızoğlu'nun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

EDHO’nun Hızır Ali’siydi! Yalçın Hafızoğlu’nun gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Aslı Bekiroğlu’nun biricik partneri meğer...

Hafızoğlu'nun sevgilisini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

EDHO’nun Hızır Ali’siydi! Yalçın Hafızoğlu’nun gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Aslı Bekiroğlu’nun biricik partneri meğer...

İşte başta Yalçın Hafızoğlu olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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