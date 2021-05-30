EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan kahreden paylaşım! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtti

EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan gelen duygusal paylaşım! Atv'nin 6 sezondur ekranlara damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm ile geçtiğimiz hafta salı günü ekranlara geldi. Yeni bölüm fragmanı heyecanının yaşandığı şu sıralarda Oktay Kaynarca'nın Instagram'dan yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Atv'nin yeni dizisi Bozkır Celaleddin'de Türkan Hatun karakteri ile göz dolduran Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ın da yanlarında olduğu mutlu bir anın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Oktay Kaynarca yüzlerde buruk bir tebessüm bıraktı. İşte ilk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan dizinin 'kimler geldi, kimler geçti' dedirten oyuncu kadrosu...

30.05.2021 18:03 - Son Güncelleme: 30.05.2021 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





