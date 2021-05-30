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EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan kahreden paylaşım! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtti

EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan gelen duygusal paylaşım! Atv'nin 6 sezondur ekranlara damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm ile geçtiğimiz hafta salı günü ekranlara geldi. Yeni bölüm fragmanı heyecanının yaşandığı şu sıralarda Oktay Kaynarca'nın Instagram'dan yaptığı paylaşımı dikkat çekti. Atv'nin yeni dizisi Bozkır Celaleddin'de Türkan Hatun karakteri ile göz dolduran Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ın da yanlarında olduğu mutlu bir anın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Oktay Kaynarca yüzlerde buruk bir tebessüm bıraktı. İşte ilk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan dizinin 'kimler geldi, kimler geçti' dedirten oyuncu kadrosu...

30.05.2021 18:03 - Son Güncelleme: 30.05.2021 18:22
EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan kahreden paylaşım! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtti

EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan kahreden paylaşım geldi. Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan kahreden paylaşım! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtti

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Haşmet Façalı'nın ölümü ve cenazede patlayan bomba damga vurdu.

EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan kahreden paylaşım! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtti

Haşmet Façalı ve kızı Didem'in ölümüyle iyice kontrolden çıkan savaş ailelerin birbirlerine yaptıkları eylemlerle devam etti.

EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan kahreden paylaşım! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtti

Önce Behzat ve İlyas tetiği çekenleri öldürdü ancak daha sonra Rıdvan'ın ailesi İlyas ve Behzat'ın arabasına bomba koydu ve cenaze çıkışı patlattı. Şans eseri İlyas ve Behzat bombadan kurtuldu ancak Hakan onlar kadar şanslı değildi.

EDHO yeni bölüm fragmanı beklenirken Oktay Kaynarca'dan kahreden paylaşım! 'Kimler geldi kimler geçti' dedirtti

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

EDHO tüm kişilerde %9,81 izlenme oranı ve %24,62 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.