EDHO 198. bölüm fragmanı beklenirken gelen kahreden ölüm haberi! Hasan Saltık'a acı veda! Kenan İmirzalıoğlu, Olgun Şimşek...

"PROJELERE TİCARİ OLARAK BAKMADIK"

Vefatından kısa bir süre önce Anadolu Ajansı ile bir söyleşi gerçekleştiren Saltık, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden" ifadelerini kullanmıştı.