EDHO 198. bölüm fragmanı beklenirken gelen kahreden ölüm haberi! Hasan Saltık'a acı veda! Kenan İmirzalıoğlu, Olgun Şimşek...
EDHO 198. bölüm fragmanı beklenirken gelen kahreden ölüm haberi! Hasan Saltık'a acı veda! Türkiye'nin müzikal zenginliğini dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetmişti. Hasan Saltık bugün son yolculuğuna uğurlandı. Efsane ismi son yolculuğunda ünlüler yalnız bırakmadı. EDHO ailesi önceki gün acı haberle kahrolmuş sosyal medya hesaplarından Hasan abilerine veda etmişlerdi...
ÜNLÜLER EFSANEYİ YALNIZ BIRAKMADI!
Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan, Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, önceki gün kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasan Saltık'a veda etmek için çok sayıda ünlü isim, Kartal Cemevi'ne geldi. Saltık, burada düzenlenen törenin ardından Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.
"PROJELERE TİCARİ OLARAK BAKMADIK"
Vefatından kısa bir süre önce Anadolu Ajansı ile bir söyleşi gerçekleştiren Saltık, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden" ifadelerini kullanmıştı.
HASAN SALTIK KİMDİR?
Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.