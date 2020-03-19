Eda Taşpınar Instagram'dan mayolu pozunu paylaştı, takipçiler fotoğraftaki detayı yakaladı! 'Az olmuş biraz daha yapsaydın'
İkoncan Eda olarak magazin camiasında anılan Eda Taşdemir Instagram'dan "Uyanmanın yolu... Çok güzel bir gün" notu ile yayınladığı fotoğrafta Photoshop'la incelen beli dikkatli gözlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve virüsün baş gösterdiği zamanda çekirge yiyerek tepki çeken Eda Taşpınar'da ilginç bir paylaşım geldi. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından ev hallerini paylaşmaya başladı. Cesur pozlarıyla tanınan Taşpınar ise siyah mayosuyla yatağından havaya zıpladığı anda çekildiği fotoğrafını paylaştı. Tapşınar'ın paylaşımında belindeki Photoshop detayı dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem almaya başlayan ünlü isimler "Evde kal" etiketiyle sosyal medya hesaplarında ev hallerini paylaştı. Eda Taşpınar'ın yaptığı paylaşım ise sosyal medyada alay konusu oldu. "Uyanmanın yolu... Çok güzel bir gün" notu ile yayınladığı fotoğrafta photoshop'la incelen beli dikkatli gözlerden kaçmadı. İşte Photoshop'u abartan ünlülerin paylaşımları...
PHOTOSHOP'U ABARTAN ÜNLÜLER
"AYNADAKİ YÜZÜNE PHOTOSHOP YAPMAYI UNUTMUŞSUN"
Hadise'nin fotoğraflarına uyguladığı Photoshop ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hadise, yayınladığı bu paylaşımında Özge Ulusoy'a benzetildi.Yaptığı photoshop ile Ulusoy'a benzetilen Hadise'ye takipçileri, "Aynadaki yüzüne photoshop yapmayı unutmuşsun" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Hadise ve diğer Photoshop kurbanı ünlüler...