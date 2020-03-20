Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son haliyle herkesi şaşkına çevirdi!
Pınar son haliyle şoke etti! Arka Sokaklar'ın Pınar Aydın'ı ortaya çıktı son hali şaşırttı! İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlülerin değişimleri. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü.
Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, ardından Akasya Durağı dizisinde oynamış ve ekranlardan elini eteğini çekmişti. Evlenen ve kendine daha sakin bir hayat seçen Pınar Aydın, kısa bir süre önce de hamile olduğunu müjdelemişti. Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali görenleri şaşırttı. İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.