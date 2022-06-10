Vav TV İzle
Haberler Magazin Eda Ece'nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Ünlü basketbolcu ile aşk yaşayan Eda Ece'den yaz sezonuna bomba giriş: "Tam bir afet"

Eda Ece'nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Ünlü basketbolcu ile aşk yaşayan Eda Ece'den yaz sezonuna bomba giriş: "Tam bir afet"

Eda Ece'nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşayan Eda Ece'den yaz sezonuna bomba giriş geldi. Ünlüler 2022 yaz tatilinden fotoğraflar paylaşmaya başladı. Doğal güzelliği ve sempatik tavırları ile gönüllerde taht kuran Eda da onlardan biri... Sosyal medyayı aktif kullanan Eda Ece'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından alev emojileri ile karşılanırken, "Çok güzelsin" , "Tam bir 'doğal' afet" yorumları da havalarda uçuştu.

10.06.2022 16:20 - Son Güncelleme: 10.06.2022 16:27
Eda Ece’nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Ünlü basketbolcu ile aşk yaşayan Eda Ece’den yaz sezonuna bomba giriş: Tam bir afet

ORTALIK ALEV ALDI

Eda Ece'nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Ünlü basketbolcu ile aşk yaşayan Eda Ece yaz sezonuna bomba bir giriş yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eda Ece’nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Ünlü basketbolcu ile aşk yaşayan Eda Ece’den yaz sezonuna bomba giriş: Tam bir afet

Instagram pozlarıyla dikkat çeken doğal güzel Eda Ece tekneden paylaşım yaptı.

Eda Ece’nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Ünlü basketbolcu ile aşk yaşayan Eda Ece’den yaz sezonuna bomba giriş: Tam bir afet

Yaz tatiline giriş yapan Eda'yı görenler güzelliğine bir kez daha hayran kaldı.

Eda Ece’nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Ünlü basketbolcu ile aşk yaşayan Eda Ece’den yaz sezonuna bomba giriş: Tam bir afet

Bu karelerle kısa sürede gündem olan Eda Ece'nin boyu merak konusu oldu, nedeni ise sevgilisinin ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer olması...

Eda Ece’nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Ünlü basketbolcu ile aşk yaşayan Eda Ece’den yaz sezonuna bomba giriş: Tam bir afet

İşte başta Eda Ece'nin boyu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

SON DAKİKA