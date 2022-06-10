Eda Ece'nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Ünlü basketbolcu ile aşk yaşayan Eda Ece'den yaz sezonuna bomba giriş: "Tam bir afet"
Eda Ece'nin tekne pozlarıyla ortalık alev aldı! Basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşayan Eda Ece'den yaz sezonuna bomba giriş geldi. Ünlüler 2022 yaz tatilinden fotoğraflar paylaşmaya başladı. Doğal güzelliği ve sempatik tavırları ile gönüllerde taht kuran Eda da onlardan biri... Sosyal medyayı aktif kullanan Eda Ece'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından alev emojileri ile karşılanırken, "Çok güzelsin" , "Tam bir 'doğal' afet" yorumları da havalarda uçuştu.
10.06.2022 16:20 - Son Güncelleme: 10.06.2022 16:27
Bu karelerle kısa sürede gündem olan Eda Ece'nin boyu merak konusu oldu, nedeni ise sevgilisinin ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer olması...