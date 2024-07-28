Eda Ece'nin meğer sanal ikizi varmış! Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının tıpa tıp aynısı! Sosyal medya bu görüntüyle sallandı

Türk televizyonlarının başarılı ve sevilen oyuncusu Eda Ece, sosyal medyada şaşırtıcı bir görüntü ile gündeme oturdu. Hayranları, ünlü oyuncunun dünyaca ünlü bir Hollywood yıldızıyla tıpa tıp benzer olduğunu fark edince, bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eda Ece'nin bu "sanal ikizi," herkesin dikkatini çekti ve kısa sürede viral oldu. İşte Eda Ece ve sanal ikizi...
Türk televizyonlarının başarılı ve sevilen oyuncusu Eda Ece, sosyal medyada şaşırtıcı bir görüntü ile gündeme oturdu. Hayranları, ünlü oyuncunun dünyaca ünlü bir Hollywood yıldızıyla tıpa tıp benzer olduğunu fark edince, bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eda Ece'nin bu "sanal ikizi," herkesin dikkatini çekti ve kısa sürede viral oldu. İşte Eda Ece ve sanal ikizi...
Güzel oyuncu Eda Ece 2019 yılında gönlünü kaptırdığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu.