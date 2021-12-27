Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer beğenmeyince terk etti! Aylık 40 bin TL kira ödeyen Eda Ece’nin yeni evi...

Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi olmak istemişti.

Sosyeteye komşu olan oyuncu, kısa bir ayrılık döneminin ardından barıştığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile burada birlikte yaşamaya başlamıştı.