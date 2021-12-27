Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer beğenmeyince terk etti! Aylık 40 bin TL kira ödeyen Eda Ece'nin yeni evi...
Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer beğenmeyince çok beğenerek satın aldığı evini terk etti! Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu Ulus'taki siteyi çok beğenen ve hemen bir daire satın alan oyuncu Eda Ece, basketbolcu aşkını kıramadı, Kalamış'a kiraya çıktı. Dairesini 40 bin TL'ye kiraya veren Eda Ece, Kalamış'tan bir bahçe katı tuttu. Bu bahçe katına da aylık 40 bin TL kira ödeyen güzel oyuncu, söylenenlere göre sevgilisinin Ulus'u bir türlü sevememesinden bu kararı almış. Sempatik ve doğa tavırları ile Eda Ece son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından...
27.12.2021 13:23
- Son Güncelleme: 27.12.2021 13:30
Etiler'den Ulus'a taşınan ekranın popüler oyuncusu Eda Ece, kirada oturduğu Ulus Savoy'daki evini çok beğendiği için geçtiğimiz yıl sonunda satın almıştı.
Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi olmak istemişti.
Sosyeteye komşu olan oyuncu, kısa bir ayrılık döneminin ardından barıştığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile burada birlikte yaşamaya başlamıştı.
Ancak çift, ani bir karar vererek karşıya taşındı. Dairesini 40 bin TL'ye kiraya veren Eda Ece, Kalamış'tan bir bahçe katı tuttu.