Eda Ece rol arkadaşlarıyla tatile çıktı siyah bikinili pozuyla kasıp kavurdu! Araları kötü derken dudak dudağa poz
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le olan inişli çıkışlı aşkı ve rol aldığı Yasak Elma dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen Eda Ece, sezonun yorgunluğunu atıyor. Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşları Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu'yla tatile çıkan Eda Ece siyah bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Öte yandan aralarının kötü olduğu iddia edilen Nesrin Cavadazade'yle de dostluk pozlarını ihmal etmedi.
29.05.2021 10:07
- Son Güncelleme: 29.05.2021 10:07
Yasak Elma'nın sezon finali yapmasının ardından oyuncular da Ege kıyılarında tatile çıktı. Araları bozuk olduğu söylenen Nesrin Cavadzade ile Eda Ece'nin pozları dikkat çekti.
Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu birlikte tatile çıktı.
Tekne turu yapan oyuncular, tatil pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
EDA'DAN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN POZ
En dikkat çeken paylaşım ise Nesrin Cavadzade'nin arasının bozuk olduğu iddia edilen rol arkadaşı Eda Ece ile verdiği samimi pozlar oldu.
Esprili bir not düşen Cavadzade "Beşinci sezonda olmayışımı kutladık. Biz ruj markası çıkarıyoruz. Eda yüzünü gerdirecek, Ben dudaklarımı şişireceğim. Öptük" dedi.