Eda Ece rol arkadaşlarıyla tatile çıktı siyah bikinili pozuyla kasıp kavurdu! Araları kötü derken dudak dudağa poz

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le olan inişli çıkışlı aşkı ve rol aldığı Yasak Elma dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen Eda Ece, sezonun yorgunluğunu atıyor. Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşları Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu'yla tatile çıkan Eda Ece siyah bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı yaktı geçti. Öte yandan aralarının kötü olduğu iddia edilen Nesrin Cavadazade'yle de dostluk pozlarını ihmal etmedi.

29.05.2021 10:07 - Son Güncelleme: 29.05.2021 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





