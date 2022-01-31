Eda Ece ’annemin doğurduğu buydu sonra olanlar oldu’ dedi görenler hayran kaldı! İşte Eda Ece’nin yıllar önceki hali...

Son olarak, " 'annemin doğurduğu buydu sonra olanlar oldu' notuyla paylaştığı karesi ile dikkat çeken Eda Ece'nin gençliği ve bebeklik hali kısa sürede gündem oldu. İşte batşa Eda olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri...