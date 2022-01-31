Eda Ece 'annemin doğurduğu buydu sonra olanlar oldu' dedi görenler hayran kaldı! İşte Eda Ece'nin yıllar önceki hali...
Eda Ece 'annemin doğurduğu buydu sonra olanlar oldu' dedi görenler hayran kaldı! Doğal tavırları ve sempatik halleri ile son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan oyuncu Eda Ece, 20 Haziran 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Pis Yedili dizisi ile ün kazanan Eda Ece'nin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı görenler yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte Eda Ece'nin yıllar önceki halleri...
31.01.2022 15:24
- Son Güncelleme: 31.01.2022 15:24
Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece, Instagram paylaşımı ile gündemde.
Pis Yedili dizisi ile ün kazanan Eda Ece, doğal tavırları ve sempatik halleri ile ile sık sık adından söz ettiriyor.
Son olarak, " 'annemin doğurduğu buydu sonra olanlar oldu' notuyla paylaştığı karesi ile dikkat çeken Eda Ece'nin gençliği ve bebeklik hali kısa sürede gündem oldu. İşte batşa Eda olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri...