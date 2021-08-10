Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı her gün ekranlarda görüyoruz! Susma'yla ekranlara dönen 40 yaşındaki Ece Üner'in eşi meğer...
Show Ana Haber Bülteni'ni sunan deneyimli ekran yüzü Ece Üner, Show Haber'deki görevinden ayrılmış, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan 'Susma' adlı program için kolları sıvamıştı. Susma programıyla ekranlara dönen 40 yaşında deneyimli sunucu-spiker günün en çok araştırılan isimleri arasında başı çekiyor. CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızı olan Ece Üner hakkında en çok merak edilen şey eşi oldu. Dobra tavrıyla zaman zaman sosyal medyayı sallayan Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı. İşte başta Ece Üner olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
10.08.2021 09:55
- Son Güncelleme: 17.08.2021 09:46
Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.