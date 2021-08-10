Ece Üner’in eşi bakın kim çıktı her gün ekranlarda görüyoruz! Susma’yla ekranlara dönen 40 yaşındaki Ece Üner’in eşi meğer...

Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarında sunuculuk, spikerlik yaptı. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Ece Üner'in Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.