Arka Sokaklar'ın Ezgi'si Ela Yörüklü'nün bikinili yoga pozu sosyal medyayı ateşe verdi! Ekranın esmer güzeli düşman çatlatıyor
2006 yılından bu yana yayında olan Arka Sokaklar'ın kadrosundan kimler geldi kimler geçti... Onlardan biri de şimdilerde Selin karakterini canlandıran Ela Yörüklü. 1998 doğumlu başarılı oyuncu Arka Sokaklar dizisine kadar bir kaç yapımda rol aldı almasına ama patlamasını Arka Sokaklar ile yaptı. Genç oyuncunun sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Şu sıralar tatil fotoğraflarıyla çok konuşulan Ela Yörüklü'nün bikinili yoga pozu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Ela Yörüklü olmak üzere ünlülerin tatil fotoğrafları.
10.08.2021 09:56
- Son Güncelleme: 05.11.2021 14:45
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Ezgi karakteriyle gönüllere taht kuran Ela Yörüklü sorucu geçen sezonun yorgunluğunu Alaçatı'da attı.