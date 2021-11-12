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Haberler Magazin Ece Seçkin yine bildiğini okudu sokakta bile dekolteden vazgeçmiyor! Sahneye sütyensiz çıkan Ece Seçkin bu kez...

Ece Seçkin yine bildiğini okudu sokakta bile dekolteden vazgeçmiyor! Sahneye sütyensiz çıkan Ece Seçkin bu kez...

Konser turuna devam ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelmişti. Son konserinde içine sütyen giymeyen ve sosyal medyada gündem olan şarkıcı Ece Seçkin soluğu New York'ta aldı. New York sokaklarından fotoğraflarını paylaşan Ece Seçkin'in pozları kısa sürede sosyal medyayı salladı. New York sokaklarında da meşhur dekoltelerinden vazgeçemeyen Ece Seçkin'in fotoğraflarına binler beğeni ve yorum yağdı.

12.11.2021 09:06 - Son Güncelleme: 12.11.2021 09:06
Ece Seçkin yine bildiğini okudu sokakta bile dekolteden vazgeçmiyor! Sahneye sütyensiz çıkan Ece Seçkin bu kez...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. New York caddelerinde poz veren Ece Seçkin o kareleri hayranlarıyla paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin yine bildiğini okudu sokakta bile dekolteden vazgeçmiyor! Sahneye sütyensiz çıkan Ece Seçkin bu kez...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile, 15 Eylül Çarşamba akşamı dünyaevine girmişti. Düğününün ardından işlerine odaklanan Seçkin, konser maratonuna hız verdi.

Ece Seçkin yine bildiğini okudu sokakta bile dekolteden vazgeçmiyor! Sahneye sütyensiz çıkan Ece Seçkin bu kez...

30 yaşındaki ünlü şarkıcı, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde derin sırt dekolteli süper mini kıyafetiyle sahnede boy gösteren Seçkin tarzıyla gündem olmuştu.

Ece Seçkin yine bildiğini okudu sokakta bile dekolteden vazgeçmiyor! Sahneye sütyensiz çıkan Ece Seçkin bu kez...

Derin sırt dekolteli mini elbisesiyle objektif karşısına geçen ünlü şarkıcının "Bana yeni düşmanlar lazım!" notunu düştüğü gönderi 48 binden fazla beğeni geldi.

Ece Seçkin yine bildiğini okudu sokakta bile dekolteden vazgeçmiyor! Sahneye sütyensiz çıkan Ece Seçkin bu kez...

NEW YORK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel şarkıcı bu defa New York caddelerinde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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