Ece Seçkin yine bildiğini okudu sokakta bile dekolteden vazgeçmiyor! Sahneye sütyensiz çıkan Ece Seçkin bu kez...
Konser turuna devam ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sahnede tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelmişti. Son konserinde içine sütyen giymeyen ve sosyal medyada gündem olan şarkıcı Ece Seçkin soluğu New York'ta aldı. New York sokaklarından fotoğraflarını paylaşan Ece Seçkin'in pozları kısa sürede sosyal medyayı salladı. New York sokaklarında da meşhur dekoltelerinden vazgeçemeyen Ece Seçkin'in fotoğraflarına binler beğeni ve yorum yağdı.
12.11.2021 09:06
- Son Güncelleme: 12.11.2021 09:06
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. New York caddelerinde poz veren Ece Seçkin o kareleri hayranlarıyla paylaştı.