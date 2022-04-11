Ece Seçkin tek paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti! Kalça çalışan Ece sosyal medyaya damga vurdu herkes tek bir şeyi merak etti
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Ece Seçkin, bu kez spor salonundan yayınladığı görüntülerle çok konuşuldu. Spor salonunda kalça çalışan ünlü şarkıcı, o anlara ait görüntüleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. Ece Seçkin hakkındaki bir detay ise merak konusu oldu. İşte Ece Seçkin'in çok konuşulan o paylaşımı...
11.04.2022 18:26 - Son Güncelleme: 11.04.2022 18:35
Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Ece Seçkin, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Ece Seçkin, bu kez spor salonundan yayınladığı görüntülerle çok konuşuldu.