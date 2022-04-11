RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ece Seçkin tek paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti! Kalça çalışan Ece sosyal medyaya damga vurdu herkes tek bir şeyi merak etti

Ece Seçkin tek paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti! Kalça çalışan Ece sosyal medyaya damga vurdu herkes tek bir şeyi merak etti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Ece Seçkin, bu kez spor salonundan yayınladığı görüntülerle çok konuşuldu. Spor salonunda kalça çalışan ünlü şarkıcı, o anlara ait görüntüleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. Ece Seçkin hakkındaki bir detay ise merak konusu oldu. İşte Ece Seçkin'in çok konuşulan o paylaşımı...

11.04.2022 18:26 - Son Güncelleme: 11.04.2022 18:35
Ece Seçkin tek paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti! Kalça çalışan Ece sosyal medyaya damga vurdu herkes tek bir şeyi merak etti

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan Ece Seçkin, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi.

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Ece Seçkin tek paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti! Kalça çalışan Ece sosyal medyaya damga vurdu herkes tek bir şeyi merak etti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve esprili paylaşımlarının yanı sıra iddialı pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Ece Seçkin, bu kez spor salonundan yayınladığı görüntülerle çok konuşuldu.

Ece Seçkin tek paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti! Kalça çalışan Ece sosyal medyaya damga vurdu herkes tek bir şeyi merak etti

Düzenli olarak spor yapan ve beslenmesine dikkat eden sevilen şarkıcı, spor salonunda kalça çalıştığı anlara ait görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Seçkin tek paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti! Kalça çalışan Ece sosyal medyaya damga vurdu herkes tek bir şeyi merak etti

Seçkin'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu.

Ece Seçkin tek paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti! Kalça çalışan Ece sosyal medyaya damga vurdu herkes tek bir şeyi merak etti

Birçok magazin ve fan sayfası da ünlü şarkıcının spor paylaşımını kendi sayfalarına taşıyarak yorumda bulundu. Formda vücuduyla dikkat çeken Seçkin'in fit hali de çok konuşuldu.

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