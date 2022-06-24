Ece Seçkin sahneye sütyensiz çıktı 'Seren Serengil görmesin' Terapiye başlayan Ece Seçkin iç çamaşırsız sahnesiyle...
2021 senesinin Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Önceki günlerde uçak fobisi yüzünden psikoterapi aldığını açıklayan Ece Seçkin, Malatya'da sahne aldı. Ece Seçkin'in sahneye iç çamaşırsız giydiği pembe kostümüyle çıkması sonrası sosyal medya çalkalandı. Son pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ece kısa sürede gündem oldu. İşte sosyal medyadanın konuştuğu kareler...
2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin'in şu sıralar hem özel hayatında hem de kariyerinde işler epey yolunda. Önceki akşam Malatya'da sahne alan Ece Seçkin'in iç çamaşırsız giydiği sahne kıyafeti sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2015 yılında aşk yaşamaya başladığı pilot Çağrı Terlemez ile geçtiğmiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan ve yoğun konser maratonu içinde olan Ece Seçkin, önceki gün psikoterapiye başladığını açıklamıştı.
Terapiye başladığını söyleyen Ece Seçkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bu aralar uçak fobim nüksetti. Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım."
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra Malatya'da sahne alan Ece Seçkin sahne kıyafetiyle olay yarattı.