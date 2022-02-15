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Haberler Magazin Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Spor taytı ve büstiyeriyle öyle hareketler yaptık ki! Herkese meydan okudu gören bir daha baktı

Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Spor taytı ve büstiyeriyle öyle hareketler yaptık ki! Herkese meydan okudu gören bir daha baktı

Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin geçen günlerde 'Sen Hala Ordasın' adlı şarkısını müzikseverler ile buluşturmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Yeni video klibi ve şarkısıyla çok konuşulan Seçkin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Spora olan tutkusuyla bilinen ünlü şarkıcı, boks eldivenlerini takarak çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınladı. Spor taytı ve büstiyeriyle objektif karşısına geçen Seçkin, paylaşımına "dayak isteyen gelsin" notunu düşerek meydan okurken fit haliyle övgü topladı. İşte Ece Seçkin'in çok konuşulan o paylaşımı...

15.02.2022 20:42 - Son Güncelleme: 15.02.2022 20:42
Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Spor taytı ve büstiyeriyle öyle hareketler yaptık ki! Herkese meydan okudu gören bir daha baktı

Eylül ayında nikah masasına oturduğu pilot Çağrı Terlemez ile mutlu bir evlilik sürdüren Ece Seçkin, geçen günlerde 'Sen Hala Ordasın' adlı şarkısını müzikseverler ile buluşturmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

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Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Spor taytı ve büstiyeriyle öyle hareketler yaptık ki! Herkese meydan okudu gören bir daha baktı

Yeni video klibi ve şarkısıyla çok konuşulan Seçkin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Spor taytı ve büstiyeriyle öyle hareketler yaptık ki! Herkese meydan okudu gören bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, kick boks yaptığı anları kayıt altına alarak Unstagram hesabında yayınladı.

Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Spor taytı ve büstiyeriyle öyle hareketler yaptık ki! Herkese meydan okudu gören bir daha baktı

Spor taytı ve büstiyeriyle objektif karşısına geçen Seçkin, paylaşımına "dayak isteyen gelsin" notunu düştü.

Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Spor taytı ve büstiyeriyle öyle hareketler yaptık ki! Herkese meydan okudu gören bir daha baktı

Spora olan tutkusuyla bilinen ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

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