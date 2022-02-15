Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Spor taytı ve büstiyeriyle öyle hareketler yaptık ki! Herkese meydan okudu gören bir daha baktı
Ece Seçkin fit haliyle övgü topladı! Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin geçen günlerde 'Sen Hala Ordasın' adlı şarkısını müzikseverler ile buluşturmuş ve büyük beğeni toplamıştı. Yeni video klibi ve şarkısıyla çok konuşulan Seçkin, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Spora olan tutkusuyla bilinen ünlü şarkıcı, boks eldivenlerini takarak çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınladı. Spor taytı ve büstiyeriyle objektif karşısına geçen Seçkin, paylaşımına "dayak isteyen gelsin" notunu düşerek meydan okurken fit haliyle övgü topladı. İşte Ece Seçkin'in çok konuşulan o paylaşımı...
15.02.2022 20:42
- Son Güncelleme: 15.02.2022 20:42
Eylül ayında nikah masasına oturduğu pilot Çağrı Terlemez ile mutlu bir evlilik sürdüren Ece Seçkin, geçen günlerde 'Sen Hala Ordasın' adlı şarkısını müzikseverler ile buluşturmuş ve büyük beğeni toplamıştı.