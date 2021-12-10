Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Son kez konuştu bakın neler söyledi

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Ebil'in kendisine gönderdiği iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa etmişti. Erbil, "Protein kullanın" diyen Erbil, "Eti çok severim zaten doktor da 'bol bol protein kullanın' diyor. Bir gün bu işe girersem Dubai'de açacaksın ki kazanasın" ifadelerini kullandı.