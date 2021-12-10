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Haberler Magazin Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Son kez konuştu bakın neler söyledi

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Son kez konuştu bakın neler söyledi

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti. Önceki gün evinde dostları ile yemek ziyafeti veren Mehmet Ali Erbil, konuyla ilgili bakın neler söyledi...

10.12.2021 16:13 - Son Güncelleme: 10.12.2021 16:28
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Son kez konuştu bakın neler söyledi

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... önceki akşam kendi evinde yakın dostlarına döner ziyafeti verdi. Dönerci Serkan ile kamera karşısına gecen şovmen, yaptığı espriler ile dostlarını gülme krizine soktu. Ünlü şovmen, iki ay önce yaşanan ve uzun süre gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu. Mehmet Ali Erbil son kez konuştu, bakın neler söyledi.

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Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Son kez konuştu bakın neler söyledi

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Ebil'in kendisine gönderdiği iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa etmişti. Erbil, "Protein kullanın" diyen Erbil, "Eti çok severim zaten doktor da 'bol bol protein kullanın' diyor. Bir gün bu işe girersem Dubai'de açacaksın ki kazanasın" ifadelerini kullandı.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Son kez konuştu bakın neler söyledi

"MAHKEME TAKİPSİZLİK VERDİ"
64 yaşındaki sanatçı, şarkıcı Ece Ronay hakkındaki sorulara ise "O iş kapandı gitti, mahkeme takipsizlik kararı verdi" diyerek, cevaplamak istemedi .

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Son kez konuştu bakın neler söyledi

64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları ifşalayan Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Son kez konuştu bakın neler söyledi

Ronay erişim engeli istediği videoların toplum ahlakı açısından uygun olmadığını belirtti. Dilekçeyi inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi reddetti.

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