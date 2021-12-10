Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Son kez konuştu bakın neler söyledi
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... Bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen fenomen ve şarkıcı Ece Ronay, son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti. Önceki gün evinde dostları ile yemek ziyafeti veren Mehmet Ali Erbil, konuyla ilgili bakın neler söyledi...
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamıştı... önceki akşam kendi evinde yakın dostlarına döner ziyafeti verdi. Dönerci Serkan ile kamera karşısına gecen şovmen, yaptığı espriler ile dostlarını gülme krizine soktu. Ünlü şovmen, iki ay önce yaşanan ve uzun süre gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu. Mehmet Ali Erbil son kez konuştu, bakın neler söyledi.
'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Ebil'in kendisine gönderdiği iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesajları ifşa etmişti. Erbil, "Protein kullanın" diyen Erbil, "Eti çok severim zaten doktor da 'bol bol protein kullanın' diyor. Bir gün bu işe girersem Dubai'de açacaksın ki kazanasın" ifadelerini kullandı.
"MAHKEME TAKİPSİZLİK VERDİ"
64 yaşındaki sanatçı, şarkıcı Ece Ronay hakkındaki sorulara ise "O iş kapandı gitti, mahkeme takipsizlik kararı verdi" diyerek, cevaplamak istemedi .
64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları ifşalayan Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.