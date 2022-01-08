Ece Gürsel Miami sahillerinde şov yaptı! ‘Vücudum tuzlu’ diyen Ece kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı herkes tek bir şeyi merak etti

Ünlü manken, paylaşımına düştüğü şu notla ise Miami'ye veda etti: "Miami'de ki en sevdiğim saatlerdi akşamüzeri saatleri… Zaten genelde de sıcak şehirlerde, severdim o vakitleri... Serinlerdi hava... Kapamaya yüz tutardı... Saçlarım, vücudum tuzlu... Keyfim yerinde... Veda ediyorum bu güzel şehre... Bir parçam artık burada... Çok gidip geleceğiz ailecek, biliyorum. Ve en çok da buna şükrediyorum.