Ece Gürsel Miami sahillerinde şov yaptı! ‘Vücudum tuzlu’ diyen Ece kumsal pozuyla sosyal medyayı salladı herkes tek bir şeyi merak etti
Ece Gürsel Miami sahillerinde şov yaptı! Yılbaşını Amerika Miami'de geçiren Ece Gürsel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı ve manken Gürsel, Miami sahillerinde verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah bikinisi ile kamera karşısına geçen Gürsel'in paylaşımı binlerce beğeni alırken ünlü manken hakkındaki o gerçek merak konusu oldu. İşte Ece Gürsel'in Miami'ye veda paylaşımı...
Yılbaşını Amerika Miami'de geçiren Ece Gürsel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ece Gürsel, Miami sahillerinde verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü manken, paylaşımına düştüğü şu notla ise Miami'ye veda etti: "Miami'de ki en sevdiğim saatlerdi akşamüzeri saatleri… Zaten genelde de sıcak şehirlerde, severdim o vakitleri... Serinlerdi hava... Kapamaya yüz tutardı... Saçlarım, vücudum tuzlu... Keyfim yerinde... Veda ediyorum bu güzel şehre... Bir parçam artık burada... Çok gidip geleceğiz ailecek, biliyorum. Ve en çok da buna şükrediyorum.
Sonra sessizce kendime, her şey çok güzel olacak diyorum. Her şey çok güzel olacak. Hayallerim hep gerçek oldu. Yine olacak. Bye bye Miami. Yine görüşeceğiz. Çok yakında..."