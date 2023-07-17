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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Cinayet davasında yeni gelişme! Seren Serengil tanık olarak dinlendi

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz yıl, 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmüştü. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında 3 kez zorla getirilme kararı verilen Seren Serengil duruşmaya katıldı ve tanık olarak dinlendi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
DHA
17.07.2023 16:50 - Son Güncelleme: 17.07.2023 16:50
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Cinayet davasında yeni gelişme! Seren Serengil tanık olarak dinlendi

Bakırköy 12. Ağır ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Cinayet davasında yeni gelişme! Seren Serengil tanık olarak dinlendi

"SİLAHLA İLGİLİ BİR KONUŞMA GEÇMEDİ"
Daha önce tanık olarak dinlenmesi için hakkında 3 kez zorla getirilme kararı çıkartılan Seren Serengil bu duruşmaya katıldı. İfadesinde, "Ece'nin ve Şafak'ın arkadaşıydım. Taziyeye gitmiştik. Ev çok kalabalıktı. Ece'nin arkadaşı Sezer'in telefonunda bir beyefendiyle görüntülü konuşma yapılıyordu. Telefondaki kişi "Bana geldi teslim olmasını söyledim" dedi. Sadece bunu duydum. Bayağı uzun bir konuşma oldu.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Cinayet davasında yeni gelişme! Seren Serengil tanık olarak dinlendi

Aralarında Galeria ya da silahla ilgili bir konuşma geçmedi. Ece ile aynı koltuktaydık. Konuşmanın tümünü hatırlamıyorum. Ece'ye 'Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum' dedim. Ece bana 'Silah almışlar hatırlamıyor musun' diye sordu. Ben de hatırlamıyorum dedim, mahkemeye gelmek istemediğimi söyledim. Bu olayların içinde sanatçı olarak olmak istemedim" dedi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Cinayet davasında yeni gelişme! Seren Serengil tanık olarak dinlendi

Seren Serengil'in o dönem sevgilisi olan Mustafa Rahman Tohma da tanık olarak dinlendi. Tohma, "Ece'nin evine taziyeye gittik. Bir telefon konuşması oldu. 30 saniyesine denk geldim sadece. Silah konusu ya da tehdit konusu duymadım. Sonra da çıktık" dedi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Cinayet davasında yeni gelişme! Seren Serengil tanık olarak dinlendi

Duruşmada söz hakkı verilen Ali Yasak, "Ben de mağdurum. Seken bir mermi nasıl Şafak'a geldiyse bana da gelebilirdi. Allah'a şükür gelmedi. İddialar desteksizdir, ispat ortada yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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