Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Cinayet davasında yeni gelişme! Seren Serengil tanık olarak dinlendi
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz yıl, 27 Ocak günü ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmüştü. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında 3 kez zorla getirilme kararı verilen Seren Serengil duruşmaya katıldı ve tanık olarak dinlendi. İşte detaylar...
"SİLAHLA İLGİLİ BİR KONUŞMA GEÇMEDİ"
Daha önce tanık olarak dinlenmesi için hakkında 3 kez zorla getirilme kararı çıkartılan Seren Serengil bu duruşmaya katıldı. İfadesinde, "Ece'nin ve Şafak'ın arkadaşıydım. Taziyeye gitmiştik. Ev çok kalabalıktı. Ece'nin arkadaşı Sezer'in telefonunda bir beyefendiyle görüntülü konuşma yapılıyordu. Telefondaki kişi "Bana geldi teslim olmasını söyledim" dedi. Sadece bunu duydum. Bayağı uzun bir konuşma oldu.
Aralarında Galeria ya da silahla ilgili bir konuşma geçmedi. Ece ile aynı koltuktaydık. Konuşmanın tümünü hatırlamıyorum. Ece'ye 'Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum' dedim. Ece bana 'Silah almışlar hatırlamıyor musun' diye sordu. Ben de hatırlamıyorum dedim, mahkemeye gelmek istemediğimi söyledim. Bu olayların içinde sanatçı olarak olmak istemedim" dedi.
Seren Serengil'in o dönem sevgilisi olan Mustafa Rahman Tohma da tanık olarak dinlendi. Tohma, "Ece'nin evine taziyeye gittik. Bir telefon konuşması oldu. 30 saniyesine denk geldim sadece. Silah konusu ya da tehdit konusu duymadım. Sonra da çıktık" dedi.