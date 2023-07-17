Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Cinayet davasında yeni gelişme! Seren Serengil tanık olarak dinlendi

"SİLAHLA İLGİLİ BİR KONUŞMA GEÇMEDİ"

Daha önce tanık olarak dinlenmesi için hakkında 3 kez zorla getirilme kararı çıkartılan Seren Serengil bu duruşmaya katıldı. İfadesinde, "Ece'nin ve Şafak'ın arkadaşıydım. Taziyeye gitmiştik. Ev çok kalabalıktı. Ece'nin arkadaşı Sezer'in telefonunda bir beyefendiyle görüntülü konuşma yapılıyordu. Telefondaki kişi "Bana geldi teslim olmasını söyledim" dedi. Sadece bunu duydum. Bayağı uzun bir konuşma oldu.