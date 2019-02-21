Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan şok! Neslişah Alkoçlar ile tatilde...
Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i olarak akıllarda yer edinen Engin Altan Düzyatan'dan bomba açıklama! Diriliş Ertuğrul dizisinin, Osman Bey karakterine yoğunlaşacağı ve başrolün Burak Özçivit olacağının kesinleşmesinin ardından Engin Altan Düzyatanın'da diziden ayrılacağı netleşmişti. Eşi Neslişah Alkoçlar ile tatilde olan Engin Altan Düzyatan'ın son yaptığı açıklama ise herkesi çok üzecek.
21.02.2019 13:10
- Son Güncelleme: 21.02.2019 13:19
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