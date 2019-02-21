Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan şok! Neslişah Alkoçlar ile tatilde...

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan diziden kısa bir süre sonra ayrılacak. Dizi Osman Bey ekseni etrafında dönecek ve başrol Burak Özçivit olacak. Şimdilerde kar tatilinde olan Engin Altan Düzyatan öyle bir açıklama yaptı ki herkes çok üzülecek.