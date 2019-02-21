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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan şok! Neslişah Alkoçlar ile tatilde...

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i olarak akıllarda yer edinen Engin Altan Düzyatan'dan bomba açıklama! Diriliş Ertuğrul dizisinin, Osman Bey karakterine yoğunlaşacağı ve başrolün Burak Özçivit olacağının kesinleşmesinin ardından Engin Altan Düzyatanın'da diziden ayrılacağı netleşmişti. Eşi Neslişah Alkoçlar ile tatilde olan Engin Altan Düzyatan'ın son yaptığı açıklama ise herkesi çok üzecek.

21.02.2019 13:10 - Son Güncelleme: 21.02.2019 13:19
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan şok! Neslişah Alkoçlar ile tatilde...

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan diziden kısa bir süre sonra ayrılacak. Dizi Osman Bey ekseni etrafında dönecek ve başrol Burak Özçivit olacak. Şimdilerde kar tatilinde olan Engin Altan Düzyatan öyle bir açıklama yaptı ki herkes çok üzülecek.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan şok! Neslişah Alkoçlar ile tatilde...

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Seda Güven

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan şok! Neslişah Alkoçlar ile tatilde...

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan şok! Neslişah Alkoçlar ile tatilde...

İrem Sak /Bansko

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan şok! Neslişah Alkoçlar ile tatilde...

Elvin Levinler

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