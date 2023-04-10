Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra ilk kez konuştu! İhanetten sahte belgeye her şeyi itiraf etti: "Bu ilişkide kandırılan taraf bendim"

Eşinizi kaybettiniz. Bu zor süreçte güçlü bir duruş sergiliyorsunuz...

Sosyal medya hesabıma da benzer mesajlar geliyor. Benimle aynı kaderi paylaşanlar bana destek mesajları gönderiyor. Bu beni daha da güçlü kıldı. Eşim öldüğü zaman kendimi sosyal medyadan da çekmedim. Şafak'ın katillerinin daha hızlı yakalanmasında sosyal medyanın oluşturduğu bu sinerji de etkili oldu. Şafak'la yaşadığım ilişki boyunca da bir sürü olumsuz şeyler yaşadım. O zaman da dik durdum. Allah'ım bu benim başıma niye geldi demedim hiç. Tevekkül ediyorum. Şafak ile her şeyin daha çok başındayken onu kaybettim. Yaşanabilecek en büyük acılardan biri. Cenaze sırasında evim doldu, taştı. Ama sonrasında gördüm ki bazıları programlarına malzeme toplamak için yani farklı amaçlardan dolayı gelmiş. Kullanıldığımı geç anladım. Artık kötü niyetlileri hayatımdan çıkardım.