Hazal Kaya'nın peşindeki takıntılı sümsük aşıktı Ufuk Tan Altunkaya... Adını Feriha Koydum'un Halil'inin son haline bakın: "Beğenmediğin çocuk..."

O ARTIK BABA!

Adını Feriha Koydum'un korkulan karakteri Halil, bu defa korkutmak yerine şaşırttı. Karakteri canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın şimdiki halini görenler, dizide oluşan ön yargılarını bir kenara bıraktı. Şimdilerde baba olan Ufuk Tan Altunkaya, mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürüyor. İşte başta Ufuk Tan Altunkaya olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...