Hazal Kaya'nın peşindeki takıntılı sümsük aşıktı Ufuk Tan Altunkaya... Adını Feriha Koydum'un Halil'inin son haline bakın: "Beğenmediğin çocuk..."
Hazal Kaya'nın peşindeki takıntılı sümsük aşıktı Ufuk Tan Altunkaya... Adını Feriha Koydum'un Halil'inin son haline bakın, görenler "Beğenmediğin çocuk şimdi nasıl gördün mü" yroumları yapıyor. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisinde izleyicileri çileden çıkaran ve zaman zaman korku saçan saplantılı aşık Halil karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya'yı normal hayatında gören şaşıp kalıyor. Şimdilerde baba olan Ufuk Tan Altunkaya, 19 Mayıs 2021'de kızı Ada Lina'yı kucağına aldı. Son hali ve kızıyla şaşırtan Ufuk Tan Altunkaya'yı görenler ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.
"SEVMEDİĞİN ÇOCUĞA BAK FERİHA"
Hazal Kaya'ya takıntılı aşıktı... Adını Feriha Koydum'un sümsük Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler, "Sevmediğin çocuğa bak Feriha" yorumları yapıyor.
Adını Feriha Koydum izleyicilerini çileden çıkaran ve zaman zaman korku saçan saplantılı aşık Halil karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya'yı gerçek hayatında gören şaşırıp kalıyor.
İZLEYİCİYİ ÇİLEDEN ÇIKARMIŞTI
Ufuk Tan Altunkaya, kendini rolüne o kadar kaptırmıştı ki ustalara taş çıkaran performansıyla ekran başındakilere adeta tırnaklarını yedirtmişti. Dizide Hazal Kaya'nın hayat verdiği Feriha'ya kafayı takan ve ölümüne sebep olan Halil, izleyicilere korku dolu anlar yaşatmıştı.
O ARTIK BABA!
Adını Feriha Koydum'un korkulan karakteri Halil, bu defa korkutmak yerine şaşırttı. Karakteri canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın şimdiki halini görenler, dizide oluşan ön yargılarını bir kenara bıraktı. Şimdilerde baba olan Ufuk Tan Altunkaya, mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürüyor. İşte başta Ufuk Tan Altunkaya olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...