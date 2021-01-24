Ebru Yaşar'ın değişimine İbrahim Tatlıses'ten olay yorum! 15 yıl sonra yeniden...
Ebru Yaşar'ın değişimine İbrahim Tatlıses'ten olay yorum! 15 yıl sonra yeniden İbrahim tatlıses ile görüşen Ebru Yaşar, İbo Show'a konuk oldu. Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses küslüğüyle ilgili programda, "Hayatımın en güzel en heyecanlı gecesini yaşadım. 3 saatlik uyku ile geldim. Seni 15 yıldır görmedim. Dürüst insanlar küser. Biz 5 sene çalıştık 15 sene küs kaldık" dedi. Estetikli haliyle çok konuşulan Ebru Yaşar'ın programda yayınlanan nostaljik görüntülere İbrahim Tatlıses'ten esprili bir yorum geldi. Ebru Yaşar'a "Değişmemişsin" diyen Tatlıses, herkesi güldürürken, sosyal medyada Yaşar'ın değişimi gündem oldu. İşte Ebru Yaşar'ın eski hali...
Ebru Yaşar, yıllar sonra İbo Show'a konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile 15 yıl süren küslüğün ardından programa gelen Ebru Yaşar'ın değişimi sosyal medyanın gündemindeydi! Ebru Yaşar, İbo Show'da küslükle alakalı "Hayatımın en güzel en heyecanlı gecesini yaşadım. 3 saatlik uyku ile geldim. Seni 15 yıldır görmedim. Dürüst insanlar küser. Biz 5 sene çalıştık 15 sene küs kaldık" dedi.