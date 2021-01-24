Ebru Yaşar'ın değişimine İbrahim Tatlıses'ten olay yorum! 15 yıl sonra yeniden...

Ebru Yaşar'ın değişimine İbrahim Tatlıses'ten olay yorum! 15 yıl sonra yeniden İbrahim tatlıses ile görüşen Ebru Yaşar, İbo Show'a konuk oldu. Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses küslüğüyle ilgili programda, "Hayatımın en güzel en heyecanlı gecesini yaşadım. 3 saatlik uyku ile geldim. Seni 15 yıldır görmedim. Dürüst insanlar küser. Biz 5 sene çalıştık 15 sene küs kaldık" dedi. Estetikli haliyle çok konuşulan Ebru Yaşar'ın programda yayınlanan nostaljik görüntülere İbrahim Tatlıses'ten esprili bir yorum geldi. Ebru Yaşar'a "Değişmemişsin" diyen Tatlıses, herkesi güldürürken, sosyal medyada Yaşar'ın değişimi gündem oldu. İşte Ebru Yaşar'ın eski hali...

24.01.2021 12:37 - Son Güncelleme: 24.01.2021 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





