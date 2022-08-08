Ebru Şancı ölümden döndü! Alparslan Öztürk'ün eşi yaşadıklarını anlattı “Cerrahlar geldi apar topar...”
Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında henüz 18 yaşındayken birinci seçilen Ebru Şancı, Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra Türkiye'ye döndü. 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yapan tescilli güzel, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. Bu evlilikten üç çocuk sahibi olan Şancı, ailesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Ancak sosyal medyayı aktif kullanan Şancı, uzun bir süre herhangi bir paylaşımda bulunmayarak takipçilerini endişelendi. 20 gün sonra sosyal medyaya geri dönem Şancı, ölümden döndüğünü açıklayarak başından geçenleri anlattı. İşte detaylar...
08.08.2022 01:38 - Son Güncelleme: 08.08.2022 01:38
16 yaşında modelliğe adım atan Ebru Şancı, 18 yaşında Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu.
Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra Türkiye'ye döndü. 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yapan tescilli güzel, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi.
Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren Şancı'nın Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç evladı oldu.