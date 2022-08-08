43 yaşındaki Mine Tugay 20’lik genç kızlara meydan okudu! Gören dönüp bir daha baktı! Mini elbisesiyle öyle pozlar verdi ki...

Karatavuk adlı oyundaki performansı ile 13. Afife Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi yapımlarda yer aldı.