43 yaşındaki Mine Tugay 20’lik genç kızlara meydan okudu! Gören dönüp bir daha baktı! Mini elbisesiyle öyle pozlar verdi ki...
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Suna karakteri ile tanınan ve Medcezir'le kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Mine Tugay, son dönemlerde sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan 43 yaşındaki oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göğüs dekolteli mini elbisesiyle objektif karşısına geçen Tugay, bahçe pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle 20'lik genç kızlara taş çıkaran oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Mine Tugay'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları...
08.08.2022 00:43 - Son Güncelleme: 08.08.2022 00:43
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Suna karakteri ile adını duyuran Mine Tugay, kariyerindeki asıl sıçrayışı Medcezir ile yaşadı.