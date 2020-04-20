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Ebru Şallı oğlu Pars’ı mezarı başında ziyaret etti! Ebru Şallı oğlunun mezarına...

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars, Cuma günü düzenlenen cenaze namazıyla Kilyos mezarlığına defnedildi. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.

20.04.2020 18:03 - Son Güncelleme: 20.04.2020 18:48
Ebru Şallı oğlu Pars’ı mezarı başında ziyaret etti! Ebru Şallı oğlunun mezarına...

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ebru Şallı oğlu Pars’ı mezarı başında ziyaret etti! Ebru Şallı oğlunun mezarına...

Lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden Pars, Cuma günü aile üyelerinin katıldığı cenaze töreniyle Kilyos mezarlığına defnedildi.

Ebru Şallı oğlu Pars’ı mezarı başında ziyaret etti! Ebru Şallı oğlunun mezarına...

Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti.

Ebru Şallı oğlu Pars’ı mezarı başında ziyaret etti! Ebru Şallı oğlunun mezarına...

Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı.

Ebru Şallı oğlu Pars’ı mezarı başında ziyaret etti! Ebru Şallı oğlunun mezarına...

Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.

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