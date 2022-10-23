Ebru Şallı biyolojik yaşını açıkladı meğer 16 yıl geriye dönmüş! 1995'te Türkiye güzeli seçilmişti: "Sanırım giderek gençleşiyorum"

Ebru Şallı, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. İşleri için Amerika'ya gidip geldiğini ve geçtiğimiz günlerde Barselona'ya gönderdiği oğlu Beren'in mezun olup üniversiteye başlayacağını dile getiren model, "Kendi markamı orada pazarlamaya başladım, bir de Amerika'dan Türkiye'ye sağlık turizmi için güzel bir teklif geldi, imzalar atılmadı ama olumlu bakıyorum" dedi.