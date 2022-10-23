Ebru Şallı biyolojik yaşını açıkladı meğer 16 yıl geriye dönmüş! 1995'te Türkiye güzeli seçilmişti: "Sanırım giderek gençleşiyorum"
Ebru Şallı biyolojik yaşını açıkladı meğer 16 yıl geriye dönmüş! "995'te Türkiye güzeli seçilmişti Ebru Şallı... Geçtiğimiz günlerde eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen ve bu iddiayı yalanlayan Şallı önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Her daim fit hali ve güzelliği ile yıllara meydan okuyan Ebru Şallı, ölçüm yaptırdığını söyledi ve biyolojik yaşını açıkladı. 1995 yılında düzenlenen Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen ünlü model Ebru Şallı bakın kaç yaşındaymış...
23.10.2022 11:43 - Son Güncelleme: 23.10.2022 11:43
"SANIRIM GİDEREK GENÇLEŞİYORUM"
1995'te Türkiye güzeli seçilmişti... Ebru Şallı biyolojik yaşını açıkladı meğer 16 yıl geriye dönmüş!
Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
Ebru Şallı, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. İşleri için Amerika'ya gidip geldiğini ve geçtiğimiz günlerde Barselona'ya gönderdiği oğlu Beren'in mezun olup üniversiteye başlayacağını dile getiren model, "Kendi markamı orada pazarlamaya başladım, bir de Amerika'dan Türkiye'ye sağlık turizmi için güzel bir teklif geldi, imzalar atılmadı ama olumlu bakıyorum" dedi.