Ebru Şahin’in sevinç gözyaşları! Maç sonrası eşi Cedi Osman’a duygusal sarılma

Oyuncu Ebru Şahin, birçok yapımda rol almış ve uzun süredir birlikte olduğu Cedi Osman ile 2022 yılında dünya evine girdi. Şahin, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye'nin Polonya'yı mağlup ettiği maçın ardından yaşadığı sevinci gözyaşlarıyla gösterdi ve eşi Cedi Osman'a duygusal bir şekilde sarıldı. İşte o anlar…