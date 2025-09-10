PODCAST CANLI YAYIN

Ebru Şahin’in sevinç gözyaşları! Maç sonrası eşi Cedi Osman’a duygusal sarılma

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Polonya'yı 91-77'lik skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve yarı finale yükseldi. Maçın ardından sahnede yaşanan duygusal anlar da gündeme damgasını vurdu. Ünlü oyuncu Ebru Şahin, galibiyetin coşkusuyla eşi Cedi Osman'a sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Bu samimi anlar, hem spor hem magazin dünyasında büyük ilgi topladı.

Oyuncu Ebru Şahin, birçok yapımda rol almış ve uzun süredir birlikte olduğu Cedi Osman ile 2022 yılında dünya evine girdi. Şahin, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye'nin Polonya'yı mağlup ettiği maçın ardından yaşadığı sevinci gözyaşlarıyla gösterdi ve eşi Cedi Osman'a duygusal bir şekilde sarıldı.

MAÇ SONRASI EŞİ CEDİ OSMAN'A DUYGUSAL SARILMA

Oyuncu Ebru Şahin, birçok yapımda rol almış ve uzun süredir birlikte olduğu Cedi Osman ile 2022 yılında dünya evine girdi. Şahin, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye'nin Polonya'yı mağlup ettiği maçın ardından yaşadığı sevinci gözyaşlarıyla gösterdi ve eşi Cedi Osman'a duygusal bir şekilde sarıldı.

ŞAHİN TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, muhabirlerin "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Bu çok özel bir durum. Sorulmasından rahatsız oluyorum ama şu an için anne olmayı düşünmüyorum." şeklinde yanıt verdi. Milli basketbolcu eşi Cedi Osman'ın maçlarını kaçırmamaya özen gösteren Şahin, Türkiye-Polonya karşılaşmasında tribünde yerini aldı.

TÜRKİYE YARI FİNALDE

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra turnuvada son 4 takım arasına kalmayı başardı.

DUYGUSAL ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Ebru Şahin, eşi Cedi Osman'a sarılarak mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Şahin'in bu samimi anları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

EBRU ŞAHİN'DEN YUNANİSTAN İDDİALARINA YANIT

Geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan Yunanistan'a taşındığı yönündeki haberlerle ilgili konuşan Ebru Şahin, "Eşim yurt dışında çalışıyor, orada da bir evimiz var. Bu nedenle gidip geliyoruz." açıklamasını yaptı.

(Fotoğraflar: Sosyal medya)

