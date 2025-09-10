Ebru Şahin’in sevinç gözyaşları! Maç sonrası eşi Cedi Osman’a duygusal sarılma
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Polonya'yı 91-77'lik skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı ve yarı finale yükseldi. Maçın ardından sahnede yaşanan duygusal anlar da gündeme damgasını vurdu. Ünlü oyuncu Ebru Şahin, galibiyetin coşkusuyla eşi Cedi Osman'a sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Bu samimi anlar, hem spor hem magazin dünyasında büyük ilgi topladı.
