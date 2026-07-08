Ebru Şahin ve Cedi Osman evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı

EBRU ŞAHİN VE CEDİ OSMAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman ve nerede evlendi?

Oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen törenle evlenmiş, ardından 7 Temmuz 2022'de Çeşme'de düğün yapmışlardır.

Ebru Şahin ve Cedi Osman evliliklerinde kaçıncı yılı kutluyor?

Ünlü çift, 2022 yılında gerçekleştirdikleri nikah ve düğün törenlerinin ardından evliliklerinde tam 4 yılı geride bırakarak dördüncü yıl dönümlerini kutlamaktadır.

Ebru Şahin'in yıl dönümü paylaşımı nasıl karşılandı?

Ebru Şahin'in eşi Cedi Osman ile peş peşe paylaştığı doğal ve samimi kareler, kısa sürede magazin gündemine oturarak takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı almıştır.