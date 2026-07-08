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Ebru Şahin ve Cedi Osman evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı

Oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı romantik kareler kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi:
Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan 4. evlilik yıl dönümlerine özel paylaşımlar

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı. 2022 yılında Kuzey Makedonya'da attıkları imza ve Çeşme'deki düğünleriyle hayatlarını birleştiren ünlü çift, bu özel günü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle kutladı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan evlilik yıl dönümü paylaşımları

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ebru Şahin ve Cedi Osman çiftinin romantik paylaşımları, takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Makedonya’daki imzadan Çeşme’deki rüya gibi düğüne

MAKEDONYA'DAKİ İMZADAN ÇEŞME'DEKİ RÜYA GİBİ DÜĞÜNE

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz 2022 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çift, bu anlamlı törenin ardından 7 Temmuz 2022'de ise Çeşme'de görkemli bir düğün yapmıştı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman 4. evlilik yıl dönümlerini kutladı

Hayatlarını birleştiren çift, geride bıraktıkları süreçle birlikte mutlu evliliklerinde dördüncü yılı tamamlamış oldu.

Sosyal medyada romantik paylaşımlar

SOSYAL MEDYADAKİ ROMANTİK PAYLAŞIM GÜNDEME OTURDU

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü çiftten Ebru Şahin, evliliklerinin dördüncü yıl dönümünü romantik bir paylaşımla taçlandırdı. Ünlü oyuncu, eşi Cedi Osman ile birlikte çekilen peş peşe kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü çift doğal halleri ve samimi pozlarıyla dikkat çekti

Doğal halleri ve samimi pozlarıyla dikkat çeken çiftin yıl dönümü paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman hakkında merak edilenler

EBRU ŞAHİN VE CEDİ OSMAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman ve nerede evlendi?

Oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz 2022'de Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde düzenlenen törenle evlenmiş, ardından 7 Temmuz 2022'de Çeşme'de düğün yapmışlardır.

Ebru Şahin ve Cedi Osman evliliklerinde kaçıncı yılı kutluyor?

Ünlü çift, 2022 yılında gerçekleştirdikleri nikah ve düğün törenlerinin ardından evliliklerinde tam 4 yılı geride bırakarak dördüncü yıl dönümlerini kutlamaktadır.

Ebru Şahin'in yıl dönümü paylaşımı nasıl karşılandı?

Ebru Şahin'in eşi Cedi Osman ile peş peşe paylaştığı doğal ve samimi kareler, kısa sürede magazin gündemine oturarak takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı almıştır.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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