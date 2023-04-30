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Haberler Magazin Ebru Şahin spor taytını çekip kalça çalıştı! O anlar çok konuşuldu! Cedi Osman’ın biricik eşi spor salonunda fena ter döktü...

Ebru Şahin spor taytını çekip kalça çalıştı! O anlar çok konuşuldu! Cedi Osman’ın biricik eşi spor salonunda fena ter döktü...

NBA Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman ile geçen Temmuz ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Şimdilerde Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan oyuncu, mini spor taytı ile kalça çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Spor salonunda ter döken oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan o paylaşımı...

takvim.com.tr
30.04.2023 13:33 - Son Güncelleme: 30.04.2023 13:34
Ebru Şahin spor taytını çekip kalça çalıştı! O anlar çok konuşuldu! Cedi Osman’ın biricik eşi spor salonunda fena ter döktü...

Hercai dizisi ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, NBA Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman ile geçen Temmuz ayında dünyaevine girdi.

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Ebru Şahin spor taytını çekip kalça çalıştı! O anlar çok konuşuldu! Cedi Osman’ın biricik eşi spor salonunda fena ter döktü...

Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren Şahin, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Ebru Şahin spor taytını çekip kalça çalıştı! O anlar çok konuşuldu! Cedi Osman’ın biricik eşi spor salonunda fena ter döktü...

Şimdilerde Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu ile başrolü paylaşan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ebru Şahin spor taytını çekip kalça çalıştı! O anlar çok konuşuldu! Cedi Osman’ın biricik eşi spor salonunda fena ter döktü...

Şahin, mini spor taytı ile kalça çalıştığı anları kayıt altına alarak Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şahin spor taytını çekip kalça çalıştı! O anlar çok konuşuldu! Cedi Osman’ın biricik eşi spor salonunda fena ter döktü...

Kısa sürede gündem olan paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü.

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