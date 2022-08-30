Ebru Şahin, Hadise, Acun, Pınar Altuğ, Alişan... Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu: "Bir milletin küllerinden doğuşu"

HÜLYA KOÇYİĞİT

"30 Ağustos 1922'de uğruna savaştığımız bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bütün dünyaya kesin ve kalıcı bir zaferle ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır.

Büyük Zafer'in 100. yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."