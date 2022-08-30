Ebru Şahin, Hadise, Acun, Pınar Altuğ, Alişan... Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu: "Bir milletin küllerinden doğuşu"
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anılıyor. Bayram coşkusu yaşayan ünlüler de sosyal medya paylaşımlarında bulundu. İşte Ebru Şahin, Hadise, Acun, Pınar Altuğ, Alişan, Demet Akalın, Hülya Koçyiğit ve daha birçok ünlü ismin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları.
"BİR MİLLETİN KÜLLERİNDEN DOĞUŞU"
Bugün, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü... Bu coşkuya ortak olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
HÜLYA KOÇYİĞİT
"30 Ağustos 1922'de uğruna savaştığımız bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bütün dünyaya kesin ve kalıcı bir zaferle ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır.
Büyük Zafer'in 100. yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."
ACUN ILICALI
"30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."