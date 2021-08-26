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Haberler Magazin Ebru Polat'tan kötü haber! 'Evime misafirliğe gelen arkadaşım yüzünden oldu' dedi Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın ardından o da...

Ebru Polat'tan kötü haber! 'Evime misafirliğe gelen arkadaşım yüzünden oldu' dedi Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın ardından o da...

Ebru Polat'tan kötü haber geldi! Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın ardından o da koronavirüse yakalandı. "O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum" diyen şarkıcı, dört kez test yaptırdığını bunlardan ikisinin negatif, diğer ikisinin pozitif çıktığını belirtti.

26.08.2021 13:09 - Son Güncelleme: 26.08.2021 14:03
Ebru Polat’tan kötü haber! ’Evime misafirliğe gelen arkadaşım yüzünden oldu’ dedi Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın ardından o da...

EZGİ MOLA VE ENİS ARIKAN'IN ARDINDAN EBRU POLAT DA KORONA!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Enis Arıkan ve Ezgi Mola'dan sonra son olarak şarkıcı Ebru Polat'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı.

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Ebru Polat’tan kötü haber! ’Evime misafirliğe gelen arkadaşım yüzünden oldu’ dedi Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın ardından o da...

Ebru Polat kötü haber sosyal medya hesabından duyurdu. "O kadar korunmama rağmen, evime misafirliğe gelen bir arkadaşımın ihmali yüzünden muhtemelen Covid-19 oldum" diyen şarkıcı, dört kez test yaptırdığını bunlardan ikisinin negatif, diğer ikisinin pozitif çıktığını belirtti.

Ebru Polat’tan kötü haber! ’Evime misafirliğe gelen arkadaşım yüzünden oldu’ dedi Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın ardından o da...

KONSERLERİNİ ERTELEDİ

Polat, "Kendini ne kadar korursan koru sosyal mesafeye dikkat etmezsen ve maske takmazsan evine gelen misafir aşılıyken de korona olsa bile anlamadığım için maalesef bana da ulaştırdı. Çok üzgünüm. Hafta sonu tekrar test yaptıracağım. Umarım negatif çıkar. Şimdilik hafta sonu olan Eskişehir ve Bodrum konserlerimi başka bir tarihe erteliyoruz. Mutlaka aşınızı yaptırın. Gerçekten çok önemliymiş" dedi.

Polat koku alamadığını ama tat aldığını da sözlerine ekledi.

Ebru Polat’tan kötü haber! ’Evime misafirliğe gelen arkadaşım yüzünden oldu’ dedi Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın ardından o da...

Enis Arıkan ve Ezgi Mola da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu...

Ebru Polat’tan kötü haber! ’Evime misafirliğe gelen arkadaşım yüzünden oldu’ dedi Ezgi Mola ve Enis Arıkan’ın ardından o da...

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüne hayat veren Ezgi Mola, korona virüse yakalandı. Son durumunu sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu hastalığı hafif atlattığını söyledi.

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