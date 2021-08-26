Burcu Biricik’i doğal güzel sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Camdaki Kız’ın Nalan’ında estetik var mı yok mu sosyal medya sallandı

"KÜÇÜK BOTOKSLARIM VAR"

Yaptığı bir açıklamada estetiğe karşı olmadığını söyleyen Burcu Biricik, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" demişti.

İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.