Burcu Biricik'i doğal güzel sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Camdaki Kız'ın Nalan'ında estetik var mı yok mu sosyal medya sallandı
Geçtiğimiz aylarda önce Kırmızı Oda sonrasında Camdaki Kız dizisiyle gündeme damgasını vuran Burcu Biricik, eşi ve dostlarıyla yaptığı tatilin ardından sete çıktı. Camdaki Kız yeni sezon ne zaman merak edilirken dizinin başrolü Burcu Biricik hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eski hali üzerinden estetik yaptırdığı iddiaları gündeme düştü. Estetik yerine küçük dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Biricik'in değişimi ise sevenlerini şaşkına çevirdi.
Camdaki Kız dizisinde "Nalan" karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik, Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı görüntüler çok konuşuldu. Estetik yerine küçük dokunuşlar yaptırdığını dile getiren oyuncunun değişimi şaşırttı.
KİLOLU HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk karakteriyle büyük alkış topladıktan sonra Camdaki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik'in yıllar önceki estetiksiz halleri de dikkat çekti. 2011 senesinde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Menekşe rolünü canlandıran oyuncunun kilolu hali ve yüzündeki değişiklik dikkat çekti.
"KÜÇÜK BOTOKSLARIM VAR"
Yaptığı bir açıklamada estetiğe karşı olmadığını söyleyen Burcu Biricik, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar gözkapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum" demişti.
İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.