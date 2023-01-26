Ebru Polat'tan çocuk açıklaması: "Sperm bankasından..." Göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan Ebru Polat...
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat yaptığı çocuk açıklamasıyla gündeme geldi... Şarkıları ve özel hayatıyla sıkça konuşulan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden sık sık bahsettiriyor. Uzun bir aradan sonra klip çekiminde görüntülenen Ebru Polat, yaptığı çocuk açıklamasıyla yine adından söz ettirdi.
Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık konuşulan şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Zaman zaman harcamalarıyla konuşulan şarkıcı Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullanmıştı.
Polat önceki gün bir klip çekiminde görüntülendi. Sevgilisinden ayrılmasına rağmen klip çekiminde kendisini izlemeye gelmesi hakkında da konuşan Polat, "Ben atar yapıyorum. Erkek arkadaşımdan ayrıldım. Ayrıyız ama klibe geldi. Öyle desteğe gelmiş. Ben yüzüne bakmıyorum onun. Ben çağırmadan gelir o. Tekrardan birlikte olur muyuz bilemeyiz ama" dedi.
"SPERM BANKASINDAN İSTEMİYORUM"
Ebru Polat "Tayland'dan evlat edinmeyi planlıyorum. Evlilik düşünmediğim için çocuk da yapamayacağım. Geçen baktım o kadar minik minik bebekler, annesiz ve babasız. Kıyamadım. Böyle Taylandlı çocuk almak istiyorum. Sperm bankasından istemiyorum. Sahiplenmek istiyorum. Taylandlı istiyorum" dedi.