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Ebru Polat yeni mesleğinden para basınca... Mayokinili pozları olay olan Ebru Polat kendine tektaş aldı

37 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Polat son günlerde yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde takipçilerine 'Hiç giymeseydin' dedirten cinsten bir mayokinili fotoğraf paylaşan Ebru Polat aynı sıralarda yeni mesleğini açıklamıştı. Ebru Polat'a yeni mesleği bol para getirdi. Şarkıcı bunun üzerine kendini ödüllendirdi. bru Polat, işleri iyiye gidince kendisini ödüllendirmek için 500 bin TL değerinde tektaş yüzük aldı. Polat, yeni yüzüğüyle poz vererek "Kendime hediyem, hak ettim" dedi.

19.08.2020 10:31 - Son Güncelleme: 19.08.2020 10:31
Ebru Polat yeni mesleğinden para basınca... Mayokinili pozları olay olan Ebru Polat kendine tektaş aldı

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, konserlerin yanı sıra kendi kozmetik markasını çıkararak ürün satışına başladı. Satışları iyiye giden ünlü isim, kendisini ödüllendirmek için kesenin ağzını açtı.

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Ebru Polat yeni mesleğinden para basınca... Mayokinili pozları olay olan Ebru Polat kendine tektaş aldı

YENİ YÜZÜĞÜYLE POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ebru Polat göz kamaştıran büyüklükte olan tektaşıyla poz vererek "Yüzüğü göstermek için böyle mi poz veriyorduk? Kendime hediyem, hak ettim. Kendime teşekkür ederim" dedi.

Ebru Polat yeni mesleğinden para basınca... Mayokinili pozları olay olan Ebru Polat kendine tektaş aldı

"GÜÇLÜ BİR KADIN OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Şarkıcı "Tektaşını kendin aldın" diyen takipçisine "Aynen öyle. Sürekli çalışıyorum. Hayatımın anlamı iş oldu, uyumuyorum hep çalışıyorum. Güçlü bir kadın olmak için sürekli çalışmamız gerek kimseye inanmayın minnet etmeyin ne istiyorsanız kendiniz alın. Tek değerli sizsiniz yanınızdakiler geçici" cevabını verdi.

Ebru Polat yeni mesleğinden para basınca... Mayokinili pozları olay olan Ebru Polat kendine tektaş aldı

Ebru Polat'ın yüzüğünün 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Ebru Polat yeni mesleğinden para basınca... Mayokinili pozları olay olan Ebru Polat kendine tektaş aldı

Kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, yaklaşık bir yıl gizlice eğitim alarak estetisyen olmuştu.

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