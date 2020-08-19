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Ebru Polat yeni mesleğinden para basınca... Mayokinili pozları olay olan Ebru Polat kendine tektaş aldı

37 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Polat son günlerde yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde takipçilerine 'Hiç giymeseydin' dedirten cinsten bir mayokinili fotoğraf paylaşan Ebru Polat aynı sıralarda yeni mesleğini açıklamıştı. Ebru Polat'a yeni mesleği bol para getirdi. Şarkıcı bunun üzerine kendini ödüllendirdi. bru Polat, işleri iyiye gidince kendisini ödüllendirmek için 500 bin TL değerinde tektaş yüzük aldı. Polat, yeni yüzüğüyle poz vererek "Kendime hediyem, hak ettim" dedi.

19.08.2020 10:31 - Son Güncelleme: 19.08.2020 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





