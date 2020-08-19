Ebru Polat yeni mesleğinden para basınca... Mayokinili pozları olay olan Ebru Polat kendine tektaş aldı
37 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Polat son günlerde yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde takipçilerine 'Hiç giymeseydin' dedirten cinsten bir mayokinili fotoğraf paylaşan Ebru Polat aynı sıralarda yeni mesleğini açıklamıştı. Ebru Polat'a yeni mesleği bol para getirdi. Şarkıcı bunun üzerine kendini ödüllendirdi. bru Polat, işleri iyiye gidince kendisini ödüllendirmek için 500 bin TL değerinde tektaş yüzük aldı. Polat, yeni yüzüğüyle poz vererek "Kendime hediyem, hak ettim" dedi.
"GÜÇLÜ BİR KADIN OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"
Şarkıcı "Tektaşını kendin aldın" diyen takipçisine "Aynen öyle. Sürekli çalışıyorum. Hayatımın anlamı iş oldu, uyumuyorum hep çalışıyorum. Güçlü bir kadın olmak için sürekli çalışmamız gerek kimseye inanmayın minnet etmeyin ne istiyorsanız kendiniz alın. Tek değerli sizsiniz yanınızdakiler geçici" cevabını verdi.