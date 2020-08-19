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Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk'ün tatili tam gaz! Plajda havluya sarındı, bikinisini değiştirdi...

Oyuncu sevgililer Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün tatilleri bir kaç haftadır sürüyor. Ege sahillerini gezen Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti Çeşme'de görüntülendi. Gün boyu güneşlenen çift, sıcaktan bunalınca denize girdi. Sudan çıkan Özpirinçci, ıslak bikinisini kabin yerine havluya sarılma taktiğiyle plajda değiştirdi.

19.08.2020 08:58 - Son Güncelleme: 19.08.2020 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





