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Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk'ün tatili tam gaz! Plajda havluya sarındı, bikinisini değiştirdi...

Oyuncu sevgililer Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün tatilleri bir kaç haftadır sürüyor. Ege sahillerini gezen Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti Çeşme'de görüntülendi. Gün boyu güneşlenen çift, sıcaktan bunalınca denize girdi. Sudan çıkan Özpirinçci, ıslak bikinisini kabin yerine havluya sarılma taktiğiyle plajda değiştirdi.

19.08.2020 08:58 - Son Güncelleme: 19.08.2020 08:58
Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk'ün tatili tam gaz! Plajda havluya sarındı, bikinisini değiştirdi...

Yaz boyunca Ege sahillerini gezen Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çifti, önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

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Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk'ün tatili tam gaz! Plajda havluya sarındı, bikinisini değiştirdi...

İkili, gün boyunca şakalaşarak, eğlenceli vakit geçirdi.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk'ün tatili tam gaz! Plajda havluya sarındı, bikinisini değiştirdi...

Üç defa bikini değiştiren 34 yaşındaki oyuncu, soyunma kabini yerine plajda havluya sarılarak üstünü giyindi.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk'ün tatili tam gaz! Plajda havluya sarındı, bikinisini değiştirdi...

Denizde bol bol vakit geçiren sevgililer, daha sonra plajda tenis oynadı.

Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk'ün tatili tam gaz! Plajda havluya sarındı, bikinisini değiştirdi...

Çifte, bir ara eski basketbolcu İbrahim Kutluay da eşlik etti.

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