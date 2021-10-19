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Haberler Magazin Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor! Günlük kazancı dudak uçuklatan Ebru yazları 100 bin lira kiraya yazlık tutuyor

Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor! Günlük kazancı dudak uçuklatan Ebru yazları 100 bin lira kiraya yazlık tutuyor

Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor! 1890 şampuana karşılık aylık 100 bin lira kira ödemesi ile gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat'ın bir günlük kazancı magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini alan Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor. Günde 1890 şampuan satan Polat, geçtiğimiz yaz ayında Bodrum'da aylık 100 bin liraya lüks bir villa kiralamıştı...

19.10.2021 14:41 - Son Güncelleme: 19.10.2021 14:43
Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor! Günlük kazancı dudak uçuklatan Ebru yazları 100 bin lira kiraya yazlık tutuyor

Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor! Günlük kazancı dudak uçuklatan Ebru yazları 100 bin lira kiraya yazlık tutuyor...

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Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor! Günlük kazancı dudak uçuklatan Ebru yazları 100 bin lira kiraya yazlık tutuyor

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bir magazin programına konuk oldu. Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı.

Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor! Günlük kazancı dudak uçuklatan Ebru yazları 100 bin lira kiraya yazlık tutuyor

Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı.

Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor! Günlük kazancı dudak uçuklatan Ebru yazları 100 bin lira kiraya yazlık tutuyor

Kendi markası olan Polat yayında bir günlük kazancını açıklayınca herkes şoke oldu. Polat 1 günde 40 bin TL kazandığını açıklayınca olay oldu.

Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor! Günlük kazancı dudak uçuklatan Ebru yazları 100 bin lira kiraya yazlık tutuyor

Güzel şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz ayında Bodrum'dan yazlık kiralamış ve bu yazlığın kirasıyla gündem olmuştu. Yalıkavak'ta lüks bir villa tercih eden Polat aylık 100 bin lira kira ödüyordu.

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