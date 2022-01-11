Ebru Polat asıl mesleğine geri dönüyor! Günlük 40 bin TL kazandığını söylemişti şimdi bakın hangi mesleği yapacak...
Ebru Polat asıl mesleğine geri dönüyor! Günlük 40 bin TL kazandığını söylemişti ünlü isim... Son olarak kazancı ve lüks otomobiliyle gündeme gelen Ebru Polat kararını verdi. Son dönemde yorumculuk yapan Ebru Polat, asıl mesleğine geri döneceğini açıkladı. İşte 38 yaşındaki Ebru Polat'ın asıl mesleği ve sizler için derlediğimiz ekranların tanınmış simalarının farklı kazanç kapıları...
11.01.2022 11:20
- Son Güncelleme: 11.01.2022 11:26
ASIL MESLEĞİNE GERİ DÖNÜYOR!
Ebru Polat asıl mesleğine geri dönüyor! Günlük 40 bin TL kazandığını söylemişti şimdi bakın hangi mesleği yapacak...
Kendi markası olan Ebru Polat yeni yıl için şaşırtan bir karar aldı. Son dönemde günlük kazancıyla gündeme gelen Ebru Polat açıklamasında yeni kararını paylaştı.
Uzun süredir mesleğini yapmayan Ebru Polat, bir yıl içinde o sektöre tekrar döneceğini ve mesleğini yapmaya başlayacağını da açıkladı.
Polat, bir günlük kazancı açıklanınca herkesi şaşkına çevirmişti. Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı. Uzun süredir şarkıcılık yapan, son dönemde kozmetik sektörüne de el atan Ebru Polat, kendisine 6 milyon TL'lik araba almasıyla da gündeme gelmişti.