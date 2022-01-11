Ebru Polat asıl mesleğine geri dönüyor! Günlük 40 bin TL kazandığını söylemişti şimdi bakın hangi mesleği yapacak...

Polat, bir günlük kazancı açıklanınca herkesi şaşkına çevirmişti. Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı. Uzun süredir şarkıcılık yapan, son dönemde kozmetik sektörüne de el atan Ebru Polat, kendisine 6 milyon TL'lik araba almasıyla da gündeme gelmişti.

EBRU POLAT ARABASI - TIKLA