Ebru Gündeş’ten “güzel yürekli” dediği Armağan Çağlayan’a tam destek! Sarıp sarmalayıp paylaştı: “Yıllardır beyninde 3 tane klipsle...”
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Demet Akalın, Gonca Vuslateri, Pınar Altuğ, İrem Derici, Filiz Akın ve birçok ünlü ismin destek yorumlarında bulunduğu paylaşımın ardından Ebru Gündeş'ten de arkadaşı Armağan Çağlayan'a destek geldi. Gündeş, Armağan Çağlayan'a sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Her zaman yanındayım" dedi. 22 yıl önce albüm tanıtımı gecesinde kameralar önünde beyin kanaması geçiren Ebru Gündeş, kullandığı ifadelerle dikkat çekti. İşte Ebru Gündeş'in bir dönem Popstar yarışmasında birlikte jüri görevini üstlendiği Armağan Çağlayan'la ilgili yaptığı o paylaşım...
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, bugün sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımla hayranlarına üzen haberi verdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Armağan Çağlayan, yaptığı paylaşımda akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.
Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle...
Armağan Çağlayan'ın paylaşımına aralarında Demet Akalın, Gonca Vuslateri, Pınar Altuğ, İrem Derici, Filiz Akın'ın da yer aldığı birçok seveninde destek ve geçmiş olsun mesajı geldi.