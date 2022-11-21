4 ay önce evlenen Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Mustafa’sı meğer...
Kadrosunda; Ali Sunal, Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 ay önce sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu olarak "Özgür Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Özgür Aydın'ın gözünden sakındığı biricik eşi...
21.11.2022 23:22 - Son Güncelleme: 21.11.2022 23:22
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mustafa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Özgür Aydın, 4 ay önce sessiz sedasız evlenmişti.
Bu akşam yayınlanan bölümle gündeme gelen oyuncunun eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcılar, "Özgür Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.