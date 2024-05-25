Ebru Gündeş'in yıllar önceki mesleği herkesi şoke etti! Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş yıllar önce...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, şarkıcılık kariyerindeki başarılarıyla tanınsa da, yıllar önce bambaşka bir meslekle uğraşıyordu. Ünlü sanatçının geçmişine dair ortaya çıkan bu bilgi, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlü isimlerin yıllar önceki mesleği...