Ebru Gündeş'in yıllar önceki mesleği herkesi şoke etti! Bunu kimse bilmiyordu! Ebru Gündeş yıllar önce...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, şarkıcılık kariyerindeki başarılarıyla tanınsa da, yıllar önce bambaşka bir meslekle uğraşıyordu. Ünlü sanatçının geçmişine dair ortaya çıkan bu bilgi, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlü isimlerin yıllar önceki mesleği...
12 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Ebru Gündeş şimdilerde sahnelerin tozunu attırıyor.
Uzun zamandır yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan ünlü şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Murat Osman Özdemir ile şubat sonunda Dubai'de sessiz sedasız evlenmişti.
4. kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş, Hadise ile olayları ile de sık sık magazin gündemini meşgul etmişti.