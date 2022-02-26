Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi Rassan Khoshnaw ağır çapkın çıktı! Cansu Taşkın bombasından sonra bu kez de Bahar Candan
47 yaşındaki sanatçı Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw gündemden düşmüyor. Adı Ebru Gündeş ile anılan Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'un daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Henüz bunun etkisi dinmeden bu kez bombayı Bahar Candan patlattı...
26.02.2022 12:46 - Son Güncelleme: 26.02.2022 12:46
11 yıllık eşi ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'dan geçen sene boşanan Ebru Gündeş'in genç işadamı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edildi geçtiğimiz günlerde.
28 yaşındaki Kuzey Iraklı işadamı Rassan Khoshnaw, 48 yaşındaki Ebru Gündeş'e abayı o kadar yakmış ki, hiçbir sahnesini kaçırmıyor, onu hep en ön masadan izliyormuş.
Tam bu iddiaların etkisi dinmemişti Ebru Gündeş'in genç sevgilisi Rassan Khoshnaw ile Cansu Taşkın'ın fotoğrafları sızdı herkes şok oldu.