Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara'ya bakın! Görenlerin nutku tutuluyor: "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş"

Ebru Gündeş'in bunca yıl sır gibi sakladığı kızı Alara, annesine benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş," "Ebru Gündeş'in kopyası," ve "Annesinin ikizi gibi" yorumlarına neden olan Alara, sosyal medyada gündem oldu. İşte 2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın kızı Alara...
Ebru Gündeş'in bunca yıl sır gibi sakladığı kızı Alara, annesine benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş," "Ebru Gündeş'in kopyası," ve "Annesinin ikizi gibi" yorumlarına neden olan Alara, sosyal medyada gündem oldu. İşte 2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın kızı Alara...
Hem güzelliği hem de sesiyle sahnelerin tozunu attıran Ebru Gündeş özel hayatıyla milyonların yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
2010-2021 yılları arasında Reza Zarrab ile evli kalan Ebru Gündeş sık sık magazin manşetlerinde yer bulmuştu. 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti.