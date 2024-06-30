Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kızı Alara'ya bakın! Görenlerin nutku tutuluyor: "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş"

Ebru Gündeş'in bunca yıl sır gibi sakladığı kızı Alara, annesine benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. "Annesi bildiğin kendisini doğurmuş," "Ebru Gündeş'in kopyası," ve "Annesinin ikizi gibi" yorumlarına neden olan Alara, sosyal medyada gündem oldu. İşte 2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın kızı Alara...