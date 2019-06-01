Ebru Gündeş'in paylaşımı olay oldu! Takipçileri Gündeş'e yorum yağdırdı...

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından makyajsız halini yayınlayınca olay oldu. Son dönemde ünlü isimler ardı ardına makyajsız hallerini yayınlıyor. Bir akım haline gelen bu durum Hadise'nin makyajsız görüntülenmesi sonrası gelen eleştirilere yine makyajsız fotoğraf paylaşması ile başlamıştı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de bu akıma uyan ünlülerden biri oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının makyajsız halini beğenirken, kimi kullanıcılar ise "Makyaj yok ama filtre var" yorumunda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gündeş'in yaptırdığı estetikleri hatırlattı. İşte Ebru Gündeş'in makyajsız hali!

01.06.2019 11:47 - Son Güncelleme: 01.06.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





