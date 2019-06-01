GaleriMagazin

Ebru Gündeş'in paylaşımı olay oldu! Takipçileri Gündeş'e yorum yağdırdı...

Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından makyajsız halini yayınlayınca olay oldu. Son dönemde ünlü isimler ardı ardına makyajsız hallerini yayınlıyor. Bir akım haline gelen bu durum Hadise'nin makyajsız görüntülenmesi sonrası gelen eleştirilere yine makyajsız fotoğraf paylaşması ile başlamıştı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de bu akıma uyan ünlülerden biri oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının makyajsız halini beğenirken, kimi kullanıcılar ise "Makyaj yok ama filtre var" yorumunda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gündeş'in yaptırdığı estetikleri hatırlattı. İşte Ebru Gündeş'in makyajsız hali!

01.06.2019 11:47 - Son Güncelleme: 01.06.2019 11:47
Ebru Gündeş'in paylaşımı olay oldu! Takipçileri Gündeş'e yorum yağdırdı...

Son dönemde ünlü isimler ardı ardına makyajsız hallerini yayınlıyor. Bir akım haline gelen bu durum Hadise'nin makyajsız görüntülenmesi sonrası gelen eleştirilere yine makyajsız fotoğraf paylaşması ile başlamıştı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de bu akıma uyan ünlülerden biri oldu. Gündeş'in paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

HADİSE'NİN MAKYAJSIZ HALİ İÇİN TIKLAYIN!

Ebru Gündeş'in paylaşımı olay oldu! Takipçileri Gündeş'e yorum yağdırdı...

Hadise'nin makyajsız fotoğrafı birçok ünlüyü akıllara getirdi.

Ebru Gündeş'in paylaşımı olay oldu! Takipçileri Gündeş'e yorum yağdırdı...

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

Ebru Gündeş'in paylaşımı olay oldu! Takipçileri Gündeş'e yorum yağdırdı...

Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

Ebru Gündeş'in paylaşımı olay oldu! Takipçileri Gündeş'e yorum yağdırdı...

Ekranlardan bir süredir uzak kalan oyuncu Meryem Uzerli, makyajsız hali ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın annesi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!
Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman'ın annesi hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı!