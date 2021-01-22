Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Ebru Gündeş'in 9 yaşındaki kızı Alara annesinin birebir kopyası...

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızına bakın! Ebru Gündeş'in 9 yaşındaki kızı Alara, adeta annesinin birebir kopyası. Güçlü sesi ve yorumuyla sevilen sanatçı Ebru Gündeş, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ev değiştirmek istediği ve kararsızlığı nedeniyle 75 bin TL zarara uğradığı öğrenilen Ebru Gündeş'in kızı Alara sosyal medya gündeminde. Gündeş hayranları 9 yaşındaki Alara'yı merak ediyor. İşte Ebru Gündeş'in kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

22.01.2021 09:03 - Son Güncelleme: 22.01.2021 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





