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Haberler Magazin Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’yı gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şoke etti! “Ebru kendini doğurmuş...”

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’yı gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şoke etti! “Ebru kendini doğurmuş...”

Yaparım Bilirsin, Çingenem, Söyleyin, Ölümsüz Aşklar, Demir Attım gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllarca adından söz ettiren Ebru Gündeş, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. Özellikle Reza Zarrab ile olan evliliğiyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, bu kez gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla gündeme geldi. Gündeş'in kızı Alara Zarrab, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Benzerlikleriyle dikkat çeken anne-kız için "Ebru kendini doğurmuş", "Annesinin kopyası", "Küçük Ebru" gibi yorumlar yapıldı. İşte Ebru Gündeş'in güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr
05.06.2023 23:21 - Son Güncelleme: 05.06.2023 23:21
Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’yı gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şoke etti! “Ebru kendini doğurmuş...”

Konfeksiyon işçisiyken Neşe Demirkat ile tanışan Ebru Gündeş, bir müzik şirketiyle anlaştı ve albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. 1993 yılında Tanrı Misafiri adlı ilk albümü piyasaya çıkaran Gündeş, milyonluk satış yaparak şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

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Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’yı gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şoke etti! “Ebru kendini doğurmuş...”

Hem sesi hem şarkılarıyla müzik listelerini alt üst eden Gündeş, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’yı gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şoke etti! “Ebru kendini doğurmuş...”

İlk evliliğini henüz 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile yapan Gündeş, de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile dünyaevine girdi.

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’yı gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şoke etti! “Ebru kendini doğurmuş...”

Ünlü şarkıcı, 2010'da ise Rıza Sarraf'la nikah masasına oturdu ve Gündeş'in bu evlilikten Alara adını verdiği bir kızı oldu.

Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’yı gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şoke etti! “Ebru kendini doğurmuş...”

Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab'ı görenler ise hayran kaldı. Alara güzelliğiyle dikkat çekerken annesi ile olan benzerliği çok konuşuldu.

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