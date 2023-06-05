Ebru Gündeş’in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara’yı gören dilini ısırdı! Benzerlikleri şoke etti! “Ebru kendini doğurmuş...”
Yaparım Bilirsin, Çingenem, Söyleyin, Ölümsüz Aşklar, Demir Attım gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla yıllarca adından söz ettiren Ebru Gündeş, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. Özellikle Reza Zarrab ile olan evliliğiyle bir dönem magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı, bu kez gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla gündeme geldi. Gündeş'in kızı Alara Zarrab, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Benzerlikleriyle dikkat çeken anne-kız için "Ebru kendini doğurmuş", "Annesinin kopyası", "Küçük Ebru" gibi yorumlar yapıldı. İşte Ebru Gündeş'in güzeller güzeli kızı...
05.06.2023 23:21 - Son Güncelleme: 05.06.2023 23:21
Konfeksiyon işçisiyken Neşe Demirkat ile tanışan Ebru Gündeş, bir müzik şirketiyle anlaştı ve albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. 1993 yılında Tanrı Misafiri adlı ilk albümü piyasaya çıkaran Gündeş, milyonluk satış yaparak şöhret basamaklarını hızla tırmandı.
Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara Zarrab'ı görenler ise hayran kaldı. Alara güzelliğiyle dikkat çekerken annesi ile olan benzerliği çok konuşuldu.