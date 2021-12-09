Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın ultra şatafatlı hayatı ifşa oldu! Sevgilisinin 3 defa şikayet ettiği ortaya çıktı son hali...
11 yıllık eşi Ebru Gündeş'ten olaylı bir şekilde boşanan Reza Zarrab sırra kadem başmıştı. Reza Zarrab nerede sorusunun yanıtı merak edilirken sır adam yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Ortadan kaybolduğu dönemde adı Hadise'yle de yasak aşk iddiasına karışan Reza Zarrab, yeni ismi, yeni işi ve yeni sevgilisiyle poz verdiği pozlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. ABD'deki banka davasından sonra kayıplara karışan Reza Zarrab, adını Aaron Goldsmith olarak değiştirip yeni bir hayat sürmeye başlamıştı. Reza Zarrab'ın yeni hayatından ayrıntılar bir bir ifşa olmaya başladı.
Geçtiğimiz nisan ayında Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab, yıllar sonra ortaya çıktı. Kayıplara karıştığı dönemde Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı olan Hadise'yle adı aşk dedikodularına karışan Reza Zarrab adını değiştirdi ancak sadece bununla da yetinmedi. Adını değiştiren ve yeni bir aşka yelken açan Zarrab'ın lüks hayatına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı. 4 yıldır ortalarda görünmeyen Reza Zarrab'ın Miami'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilen Reza Zarrab'ın yeni hayatı şaşırttı.
Adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren ve binicilik merkezi işleten Zarrab'ın şu sıralar Miami'de Biscayne Körfezi manzaralı 3.6 milyon dolarlık ultra lüks bir gökdelende oturduğu öğrenildi.
Aaron Goldsmith adıyla Miami'de at çiftliği kuran Zarrab, şampiyon jokey Amanda Perkowski, sevgilisinin gerçek adını ve suçlarını öğrenince onu terketti.