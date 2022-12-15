Ebru Gündeş Işın Karaca’yı örnek aldı davayı bastı! Kızım Reza Zarrab’ın değil benim soyadımı taşıyacak! Hadise’yle yasak aşk skandalı sonrası...

OnurAkayMedya'da yer alan habere göre, çocuğunun velayeti davasından sonra şimdi de soyadı davası açan Gündeş'in, bu kararı almasındaki en büyük nedenin hem "ihanet" haberleri, hem de Zarrab'ın Türkiye'de isminin karıştığı olaylar yüzünden olduğu söyleniyor.

