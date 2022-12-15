Ebru Gündeş Işın Karaca'yı örnek aldı davayı bastı! Kızım Reza Zarrab'ın değil benim soyadımı taşıyacak! Hadise'yle yasak aşk skandalı sonrası...
Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak 30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise, Reza Zarrab ile tekrar gündeme gelmişti. Bir yanda bunlar olurken bir yanda da Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Velayet davası yüzünden gerilen eski çift şimdi de soyadı için karşı karşıya geldi.
15.12.2022 15:00 - Son Güncelleme: 15.12.2022 15:00
ABD'de yargılandığı dava sonrasında itirafçı olan ve Aaron Goldsmith kimliği altında yaşayan Reza Zarrab aşk iddialarıyla gündeme gelirken eski eş Ebru Gündeş harekete geçti.
Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'dan olan kızı Alara Zarrab'a, kendi soyadını vermek için avukatlarına talimat verdi.
Şarkıcı Işın Karaca'nın kızı Mia'ya kendi soyadını vermek için açtığı soyadı davasını kazanmasının da Ebru Gündeş'e örnek olduğu konuşuluyor.