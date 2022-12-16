Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş'ün son haline bakın! Heybeti kadraja sığmıyor! 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' demişti
Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. Karlı, oğluyla birlikte Zürih'e gitti. Gitmeden önce oğluyla paylaşım yapan Karlı'nın oğlu şaşırttı. Kocaman bir adam olup annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği dudak uçuklattı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları...
16.12.2022 07:44 - Son Güncelleme: 16.12.2022 07:47
44 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Songül Karlı, 2006 doğumlu oğlunu magazin dünyasından uzak tutmaya çalışıyor. Hatta kendi Instagram hesabından oğlu ile çok nadir fotoğraf paylaşıyor. Songül Karlı, bir çocuk dünyaya getirdiği eşi Baykal Gümüş'ten 2008 yılında boşandı. Oğlu Efe Furkan ise annesinin boyunu geçti.
Karlı oğluyla birlikte Zürih'e tatile gitti. Gitmeden önce de paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Efe Furkan Gümüş'ün son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş herkesi şaşırttı. İşte başta Songül Karlı olmak üzere ünlülerin çocukları.