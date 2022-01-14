Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in ardından Seren Serengil'den bomba Cengiz İmren yanıtı: 'Eskilerimde ne var bilmiyorum Hadise de onun kocasını kaptı'
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in ardından Seren Serengil'den şimdi de bomba Cengiz İmren yanıtı geldi. Geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkına ilk açıklama ise Yaşar'dan geldi. Konuyla ilgili eski eş Seren Serengil de sessiz kalmadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti. Serengil bir programa bağlandı ve Yaşar İpek - Ebru Gündeş konusuna dair sorulara da yanıt vermeye çalıştı. Ebru Gündeş'in bir dönem Seren Serengil'in eski aşkı Cengiz İmren ile aşk yaşadığı iddiası hatırlatılınca Serengil konuya dair öyle açıklamalar yaptı ki bu kez işin içine 'Yılın rezaleti' dediği şarkıcı Hadise de dahil oldu.
'ESKİLERİMDE NE VAR BİLMİYORUM HADİSE DE ONUN KOCASINI KAPTI'
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk dedikodusunun ardından Seren Serengil'den şimdi de bomba Cengiz İmren yanıtı geldi. Yaşar İpek ve Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı iddiası bir süredir gündemde. Seren Serengil'in yakın arkadaşı Sisi geçtiğimiz günlerde konuya dair "Yaşar'ın Ebru Gündeş'e zaafı var" sözleri dikkat çekmişti. Bu açıklamalardan sonra Seren Serengil de Yaşar İpek konusunu konuşmak için Sisi'nin sunduğu programa bağlandı.
"HADİSE DE ONUN KOCASINI ALDI!"
Seyhan Soylu konuşmasında "Geçmişinde Ebru Gündeş ile ilgili ben seni yine uyarmıştım. Cengiz İmren ile ilgili. Ebru Gündeş Cengiz'den şarkı istiyordu ama o vermediği için sen devreye girmiştin ikna ettin. Ve Ebru Cengiz'den şarkı almıştı. Birkaç gün sonra da sen Cengiz ile kavga etmiştin. Cengiz'in evine o gün Ebru Gündeş gidiyor ve o gün orada kaldığını da Cengiz' in yanındaki çocuk bize söylemişti. Sonra sen Cengiz'i arayıp kıyameti koparmıştın ve ağzına geleni saymıştın. O gün yine beraberdik. Ebru Gündeş'in hem Cengiz İmren ile ardından da Yaşar İpek ile birlikte olduğu iddiaları, bu hatun seni mi izliyor ne yapıyor?" dedi.
Serengil ise "Benim eskilerimde ne var bilmiyorum. Çok kıymetli oluyor benden sonra herkes. Ebru Gündeş ile ilgili ise o tarihten sonra bir daha hiç konuşmadım. O dedikodular çıkınca ben aradım kendisini ama bir daha telefonlarıma çıkmadı. Bu da her şeyi açıklıyordu. Boşver o da yaralı zaten. Hadise de onun kocasını aldı zaten" yanıtını verdi.
"SİLAHLI ADAMLARLA GELDİ YAŞAR İPEK'LE EBRU GÜNDEŞ'İN MESAJLARINI..."
Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkı fena ifşalandı, Sisi tanık olarak konuştu. Yeşilköy'de 5 Mayıs 2020'de sanatçı Seren Serengil arkadaşı Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu'nun evindeyken o dönemde boşanma aşamasında olduğu eşi sanatçı Yaşar İpek olayın yaşandığı yere gelmişti.