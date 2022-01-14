Ebru Gündeş ile Yaşar İpek’in ardından Seren Serengil’den bomba Cengiz İmren yanıtı: ’Eskilerimde ne var bilmiyorum Hadise de onun kocasını kaptı’

"HADİSE DE ONUN KOCASINI ALDI!"

Seyhan Soylu konuşmasında "Geçmişinde Ebru Gündeş ile ilgili ben seni yine uyarmıştım. Cengiz İmren ile ilgili. Ebru Gündeş Cengiz'den şarkı istiyordu ama o vermediği için sen devreye girmiştin ikna ettin. Ve Ebru Cengiz'den şarkı almıştı. Birkaç gün sonra da sen Cengiz ile kavga etmiştin. Cengiz'in evine o gün Ebru Gündeş gidiyor ve o gün orada kaldığını da Cengiz' in yanındaki çocuk bize söylemişti. Sonra sen Cengiz'i arayıp kıyameti koparmıştın ve ağzına geleni saymıştın. O gün yine beraberdik. Ebru Gündeş'in hem Cengiz İmren ile ardından da Yaşar İpek ile birlikte olduğu iddiaları, bu hatun seni mi izliyor ne yapıyor?" dedi.